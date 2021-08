Le premier kayak avec moteur électrique intégré arrive avec controverse | Moteur

Supplément de bienvenue ou sacrilège sportif ? eMogi est le premier kayak avec un moteur électrique intégré… volant inclus.

Comme il y a des années avec les vélos électriques, le premier kayak électrique Je ne peux pas éviter le débat

c’est vrai qu’ils existent déjà kayak motorisé pendant des années, mais ce sont généralement des moteurs à essence ou électriques qui ont simplement été attachés à un canot conventionnel.

Kayak EMogi est un canoë conçu pour l’intégration d’un moteur électrique à partir de zéro, Il est parfaitement encastré et caché sous le canoë, et peut être contrôlé avec un bouton sur les pagaies, et même avec un volant. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

EMogi Kayak est équipé de un moteur électrique de 1 KW capable de fournir une vitesse de 10,7 nœuds, environ 20km/h. Il existe trois modes qui vous permettent de régler trois vitesses différentes, ainsi que la marche arrière.

L’hélice est personnalisable, pouvant installer des modèles plus ou moins grands, et même un pliant qui est caché dans le canoë lui-même, afin qu’il n’influence pas l’aérodynamisme du bateau.

Il est également possible d’installer quatre types de batteries différents sous le siège, entre 600 et 1 340 Wh. Apporter jusqu’à 7 heures d’autonomie, environ 100 kilomètres, avec un temps de recharge compris entre 4 et 5 heures. Et si vous êtes à court de batterie, vous avez toujours la possibilité de ramer…

Le moteur peut être activé avec quelques boutons qui sont sur les lames. Pour tourner, vous pouvez utiliser les pédales, les palettes elles-mêmes ou un volant sur le panneau avant. Alors Il n’est pas nécessaire de savoir ramer pour utiliser ce bateau.

Comme on le voit, ce e-kayak est assez personnalisable.

Les premiers kayak à moteur électrique ils sont reçus avec division d’opinions. Les puristes du canoë pensent que c’est de la “triche” et le rejettent.

Kayak eMogi a été conçu en premier lieu pour aider les pagayeurs à remonter. Cependant, il a de nombreuses autres applications, y compris l’entraînement rythmique, porter secours, ou permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter d’une promenade le long de la rivière.

Si vous êtes intéressé, le prix du kayak à moteur électrique eMogi est de 6 150 euros + TVA. Il est en vente sur leur site internet.