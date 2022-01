Le premier lancement de OnePlus 10 Pro en Chine est déroutant mais calculé, voici pourquoi

La décision de OnePlus de lancer le OnePlus 10 Pro en Chine en premier peut sembler déroutante, mais les experts disent que cela a du sens d’un point de vue concurrentiel. Ils ajoutent que depuis son intégration avec OPPO, l’entreprise a une grosse année devant elle pour se différencier. Sinon, la marque peut devenir insignifiante.

Le OnePlus 10 Pro a été annoncé en Chine le lundi 3 janvier et s’éloigne énormément du OnePlus 9 Pro en regardant le panneau arrière, qui présente une bosse de caméra enveloppante très inspirée du Samsung Galaxy S21. Le PDG de OnePlus, Pete Lau (qui est également le chef de produit d’OPPO) a confirmé que la série serait alimentée par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ce qui en fait un digne challenger des meilleurs téléphones Android qui sortiront cette année.

L’appareil sera disponible le 11 janvier et sera probablement lancé en Amérique du Nord et sur d’autres marchés plus tard (probablement en mars) ; cependant, l’annonce n’incluait pas le OnePlus 10.

Ce sera également le premier appareil lancé par OnePlus depuis qu’il est devenu la nouvelle sous-marque d’OPPO.

Pourquoi OnePlus a-t-il d’abord décidé de se lancer uniquement en Chine ?

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré à Android Central que l’une des raisons probables d’un premier lancement en Chine est la « course pour avoir le téléphone à puce Snapdragon 8 Gen 1 sur les étagères en premier ».

Les Xiaomi 12 et 12 Pro récemment sortis utilisent également la même puissance de traitement.

Shah dit que OnePlus veut également capitaliser sur les prochaines vacances du Nouvel An chinois, qui « généreront plus de ventes pour les téléphones OnePlus sur son marché domestique ».

« La Chine n’était pas un marché cible important pour OnePlus auparavant, mais après s’être intégrée à OPPO, la Chine devient un marché cible clé pour la mise à l’échelle de la marque OnePlus. Elle sera positionnée pour combler le grand écart entre la série Reno et la série Find pour OPPO. Surtout sur le marché chinois où Vivo s’en sort bien avec les séries V et X », dit-il.

Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le suivi mondial des appareils d’IDC, est d’accord, ajoutant qu’avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours, le fait d’avoir un petit nombre de téléphones réservés au marché chinois avant les vacances « ne fait pas de mal ».

Il ajoute que la Chine est le plus grand marché de smartphones. Même si OnePlus a connu du succès à l’extérieur du pays (en particulier en Inde et en Amérique du Nord), la Chine reste l’un des plus grands marchés pour les téléphones premium de OnePlus, ce qui en fait un premier choix « logique » pour l’entreprise.

Source : OnePlus

OnePlus a démarré après que son PDG Lau a quitté OPPO en 2013 et s’est associé à Carl Pei (qui a quitté l’entreprise en 2020 pour lancer Nothing, une startup de matériel). Tout au long de son indépendance, OnePlus, comme OPPO et Vivo, appartenait apparemment à une société mère, BBK Electronics. Pourtant, il s’est présenté comme une marque exclusive qui s’est heurtée à des marques de smartphones plus importantes. Alors que les deux entités étaient indépendantes, OPPO et OnePlus ont partagé des ressources de recherche et de fabrication, ce qui a donné des téléphones très similaires mais sortis dans des régions différentes.

Mishaal Rahman, rédacteur technique principal chez Esper et ancien rédacteur en chef de XDA Developers, affirme que plusieurs facteurs favorisent un premier lancement en Chine. La Chine n’est pas seulement l’endroit où se trouve le siège de OnePlus, mais c’est aussi là où se déroule sa recherche et son développement, où se déroule la fabrication et où se trouvent les ingénieurs qui développent le système d’exploitation.

« Il faut également du temps aux spécialistes du marketing pour produire un nouvel ensemble de livrables ciblant différents marchés. Il faut du temps pour que l’intégration logicielle et les tests de certification soient effectués afin que l’appareil puisse être livré avec les services mobiles Google dans le monde entier. Il faut également du temps pour qu’un appareil être certifiés par les autorités de télécommunications respectives de chaque pays. Tout cela peut et a été fait avant un lancement mondial – comme OnePlus l’a fait lui-même – mais il est plus facile pour eux de commercialiser d’abord un nouveau produit en Chine », — Mishaal Rahman, rédacteur technique senior chez Esper

Et malgré l’intégration avec OPPO, cela ne signifie pas qu’il y aura un chevauchement. En fait, Rahman dit que la concurrence est intentionnelle et note qu’il s’agit de la stratégie multimarque de BBK Electronics avec OPPO, OnePlus, Vivo et Realme. Ils peuvent tous rivaliser pour les ventes, mais le segment de marché de ces produits ne se chevauche pas toujours.

« OnePlus est une marque en ligne d’abord, tandis qu’OPPO est traditionnellement plus axé sur la vente au détail », a-t-il déclaré.

OnePlus se soucie-t-il même de l’Amérique du Nord ?

Source : OnePlus

Rahman mentionne également qu’il est inexact de conclure qu’en ne lançant pas d’abord le 10 Pro en Amérique du Nord, il ne se soucie pas de la région.

« OnePlus a profité avec succès de la sortie de LG du marché des smartphones et de la demande croissante des opérateurs pour les téléphones 5G économiques », a déclaré Rahman. « L’Amérique du Nord est une petite partie du gâteau, mais en croissance rapide pour la marque de smartphones. »

Selon Counterpoint Research, le marché américain des smartphones a connu une augmentation de 27% des ventes en glissement annuel au premier semestre 2021. Il a spécifiquement noté que OnePlus, Motorola et Nokia ont connu une forte croissance sur le marché « en capturant le vide laissé par La sortie de LG du marché des smartphones. »

Maurice Klaehne, analyste de recherche senior chez Counterpoint, déclare dans le rapport que OnePlus est devenu le fabricant à la croissance la plus rapide avec une croissance de 428 % en glissement annuel au premier semestre 2021.

OnePlus a connu une croissance de 428 % en glissement annuel au premier semestre 2021 aux États-Unis

« Avec l’introduction du N100 et du N10 5G en janvier, OnePlus a rapidement gagné des parts de marché dans Metro by T-Mobile. En outre, il continue de renforcer sa présence sur les appareils haut de gamme chez T-Mobile avec les derniers OnePlus 9 et 9 Pro. OnePlus plus loin a étendu sa présence au deuxième trimestre en raison de la sortie de LG du marché des smartphones, tandis que le N100 est l’un des smartphones les plus vendus au sein de Metro depuis des mois », a-t-il déclaré.

Nous devrions toujours nous soucier du OnePlus 10 Pro, et voici pourquoi

Source : OnePlus

Certains pourraient penser que le OnePlus 10 Pro pourrait être un fruit à portée de main, car au moment où il arrivera sur le marché nord-américain, le Samsung Galaxy S22 pourrait déjà être disponible. Mais ce n’est pas le cas, selon Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy.

« Je dirais que le OnePlus 10 Pro est une opportunité pour l’entreprise de sortir un téléphone qui fonctionnerait normalement mieux sur les marchés en dehors de la Chine, ce qui rend la sortie du OnePlus 10 Pro en Chine d’autant plus déroutante », a déclaré Sag. « Cela dit, un lancement plus précoce pourrait également signifier un logiciel plus mature une fois qu’il atteindra l’Amérique du Nord et l’Union européenne, ce qui a été un problème pour certains téléphones OnePlus dans le passé. »

Ubrani note également que le OnePlus 10 Pro et ses variantes ultérieures seront toujours pertinents à l’échelle mondiale. Et bien que le téléphone ne puisse pas rivaliser partout avec le S22, OnePlus a toujours une forte présence sur certains marchés clés.

« Plus important encore, ce sera la première fois que la société lancera un téléphone de ce calibre sous l’égide d’OPPO, et qu’ils le veuillent ou non, le lancement du OnePlus 10 sera utilisé comme un indicateur pour les futurs lancements de téléphones », il dit.

OnePlus a beaucoup à prouver avec ce lancement

Source : OnePlus

Et parce qu’il s’agit du premier téléphone sous le nom OPPO, Rahman convient que OnePlus a beaucoup à prouver avec cette génération.

OnePlus pourrait devenir « non pertinent » s’il ne se différencie pas d’OPPO.

La société a un groupe de clients fidèles et de passionnés, mais beaucoup d’entre eux ont été perdus lorsque la société a migré vers ColorOS et le déploiement bâclé d’Oxygen OS 12 pour la série OnePlus 9, dit-il.

« OnePlus était auparavant connu pour être l’un des plus rapides à fournir une mise à jour du système d’exploitation Android après la sortie de Google, mais l’année dernière, Samsung a battu OnePlus au poing. OnePlus peut facilement récupérer de cette perte de confiance en offrant une expérience logicielle stable et un logiciel opportun mises à jour, cependant », dit Rahman.

Mais Rahman ajoute que pour que le OnePlus 10 Pro se vende, le téléphone doit avoir des fonctionnalités matérielles et logicielles qui le distinguent, sinon la société perdra des clients au profit de Samsung, Xiaomi, Google et d’autres marques.

« Je pense que OnePlus a le potentiel de créer une expérience incroyablement complète dans le OnePlus 10 Pro, mais [just because] il fait tout bien ne me suffit plus pour me soucier d’un smartphone. Il faut que tout soit bien fait et plus encore », dit-il.

Sag est d’accord et, pour cette raison même, indique que si OnePlus n’est pas en mesure de différencier son entreprise de l’intégration avec OPPO, alors la « marque OnePlus peut simplement devenir hors de propos ».