Le premier, le dernier, le tout de la musique soul romantique

Combien c’est trop ? Le sexe et la séduction peuvent être un problème difficile en musique. Dans les années 70, peu d’artistes pouvaient s’en tirer en étant explicites sur le sexe. Donna l’été; le chanteur de reggae Max Romeo, à l’occasion ; Marvin Gaye sur les goûts de “You Sure Love To Ball”, mais ils ont parcouru une ligne mince entre le goût et le ridicule. Roméo a pris l’habitude de nier que son tube de 1969 “Wet Dream” était sur le sexe. Donna Summer a abandonné l’abandon qui a fait de “Love To Love You Baby” son tube révolutionnaire. Et Marvin ne s’en sortait avec ses trucs sexy que parce qu’il était un beau génie musical qui pouvait faire ce qu’il voulait. Barry WhiteL’âme romantique de , cependant, venait d’un endroit complètement différent.

Quand vous êtes un gars qui n’est pas conventionnellement beau, qui n’a pas l’habitude de plaisanter sur l’intimité, dont la capacité musicale reste inconnue du public, et qui est en fait assez réservé et pas du tout désespéré pour la gloire, comment devient-on le seigneur de l’âme de la chambre ? Quand vous êtes, pour utiliser un terme sportif, une grande unité, pourtant très romantique et sincèrement passionnée, comment convaincre un public de vous prendre au sérieux en tant que créateur de grooves sensuels pour alimenter le boom démographique ?

La réponse est : vous restez digne. Vous faites de la très bonne musique soul. Et vous exprimez votre vulnérabilité en chanson. Regardez-moi, dites-vous. Je suis un gars grand et fort, mais mon désir pour toi m’a mis à genoux. C’est un sentiment que tout amant pourrait comprendre. C’est un message pour faire pâlir les fans féminines. C’est la magie du vraiment grand Barry White, la plus sous-estimée de toutes les icônes de la musique afro-américaine.

Écoutez le meilleur de Barry White sur Apple Music et Spotify.

L’amour arrive

Barry White était peut-être un amant, mais il était aussi un combattant. Né le 12 septembre 1944, il a grandi dans les rues du centre-sud de Los Angeles et s’il savait jouer du piano et chanter dès son plus jeune âge, l’adolescence de Barry a été marquée par le crime et la violence. Son frère aîné bien-aimé a été assassiné et Barry a été emprisonné à l’âge de 16 ans pour vol.

En prison, il a entendu Elvis Presley chanter “C’est maintenant ou jamais” à la radio. La chanson a profondément affecté le jeune Barry et il a décidé d’utiliser son talent musical pour échapper à la vie de voyou. Son rêve était de devenir un maestro des coulisses, bien qu’il ait coupé une pincée de singles en solo dans les années 60, révélant son influence d’Elvis dans une version féroce et funky de 1970 de “In The Ghetto”.

Dans la seconde moitié des années 60, Barry White a remporté un certain succès en tant que scénariste-producteur pour Felice Taylor (« It May Be Winter Outside (But In My Heart It’s Spring) », « I Feel Love Comin’ On ») et Viola Wills (« I Got Love »), et a pris une pause lucrative lorsqu’une de ses chansons a été choisie pour l’émission télévisée pour enfants The Banana Splits en 1968. En 1970, il a commencé à travailler avec un groupe de filles, Love Unlimited. Deux ans plus tard, leur symphonique “Marcher sous la pluie avec celui que j’aime” était la première de leurs huit années d’entrées graphiques supervisées et écrites par Barry. Pendant ce temps, leur producteur a coupé des démos de chansons destinées à un artiste masculin, mais lorsque son manager les a entendues, il a insisté pour que Barry les enregistre lui-même. Le boffin de l’arrière-boutique était réticent, préférant la vie dans les coulisses, mais il a finalement accepté. Cette capitulation allait changer l’histoire de la musique.

Tant à donner

Vous pouviez ressentir le besoin dans chaque note du premier tube de Barry White, “I’m Gonna Love You A Little More Baby”. Sorti en avril 1973, c’était une love machine, mêlant les âme symphonique Isaac Hayes avait frappé avec, une touche de luxuriance Motown, et la montée disco groove qui n’avait pas encore de nom. La chanson a fait n ° 3 de la pop américaine et n ° 1 des charts R&B.

S’engager dans un mouvement à l’avant avait fait de Barry White une star. « J’ai tellement à donner », son deuxième succès, est devenu le titre de son premier album, qui est entré dans le Top 20 pop et a atteint la première place du palmarès des albums. Le deuxième album de Barry, Stone Gon’, est paru la même année, imitant la performance de son premier. Ce fut un tour de force, trouver Barry, entouré de stars de la session de Los Angeles et d’un orchestre dramatique et chatoyant, livrant deux tubes, “Honey Please, Can’t You See” et “Never, Never Gonna Give You Up. ”

Le style vocal emphatique de Barry, le présentant comme un homme poussé à bout par la passion, chevauchait une pulsation érotique et palpitante grâce à la section rythmique funky et aux cordes soudaines comme une montée d’adrénaline. Certains acheteurs de disques étaient perplexes : cet homme massif peut-il vraiment être un dieu de l’amour ? – mais les fans l’ont totalement compris. Barry a révélé à quel point l’émotion et l’intimité comptaient vraiment pour certains gars. La même année, The Love Unlimited Orchestra a décroché un numéro 1 aux États-Unis avec « Love’s Theme », un instrumental qui est devenu une partie d’un projet parallèle durable pour Barry et qui a contribué à façonner le son du disco.

Sexe et symphonie

Le troisième album de White, 1974 Je ne peux pas en avoir assez, était un n°1 américain et a remporté deux gros succès, “Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé” et “Vous êtes le premier, le dernier, mon tout”. Il y avait cependant quelque chose d’ironique dans le titre de l’album, alors que d’autres artistes reprenaient sa formule. Le single “Deeper And Deeper” de Bobby Wilson en 1975 devait beaucoup au mélange de sexe et de symphonie de Barry; La légende de la production de Motown, Johnny Bristol, s’est classée deux fois en 1974 avec des chansons qui suivaient le modèle de Barry, “Hang On In There Baby” et “Memories Don’t Leave Like People Do”. Mais personne n’avait la voix de Barry White : grave, sombre, dégoulinante de désir. Même lorsqu’il parlait à travers des vers, Barry représentait une sensualité sans honte et profondément émouvante.

C’est l’extase

Après quatre albums R&B n°1 aux États-Unis, les choses ont légèrement glissé avec Let The Music Play de 1976, mais la chanson-titre a été un grand succès des deux côtés de l’Atlantique, et “You See The Trouble With Me” a fait le numéro 2 du Royaume-Uni. Son deuxième album de l’année, Is This Whatcha Wont?, ne s’est pas si bien vendu, son imagerie sexuelle plus explicite (« Your Love Is So Good, I Can Taste It ») tuant peut-être quelque peu le côté romantique de Barry. Mais il était de retour à son apogée avec Sings For Someone You Love de 1977, qui, fait inhabituel, a été principalement écrit par d’autres compositeurs. “C’est l’extase quand tu t’allonges à côté de moi” était un succès aux États-Unis, et le deuxième single de l’album, le thriller sans os “Playing Your Game, Baby”, était aussi bon que tout ce qu’il a jamais fait. The Man, son album de 1978, était un autre joyau.

De retour dans le mix

Les années 80 de Barry étaient initialement maigres. Il était déçu que son album de duos, Barry And Glodean, enregistré avec sa talentueuse épouse, Glodean James de Love Unlimited, ne soit pas plus gros. Ses albums étaient toujours des succès R&B, mais n’ont pas dépassé les listes de la pop américaine après les partitions des années 1980.

Une pause de trois ans s’est terminée avec la signature de Barry chez A&M. Sur le plan graphique, les records de Barry n’ont pas fait beaucoup mieux au début, mais un marketing habile a levé son profil considérable. Bien qu’il n’ait jamais vendu ses fans fidèles en se moquant de lui-même, il a joué un peu sur son improbable statut de dieu de l’amour, comme le titre de The Right Night And Barry White l’a laissé entendre. Les succès pop sont restés évasifs jusqu’à “Practice What You Preach” en 1994, mais ses positions R&B étaient très respectables, et les années 1991 « Mettez-moi dans votre mix » fait n°2.

Les stars de l’époque ont rendu hommage à ce vieil homme d’État de la soie et de l’âme. Barry a travaillé avec le hitmaker du R&B moderne Gerald Levert, Simply Red a repris son “It’s Only Love Doing Its Thing” (de The Man), Lisa Stansfield a juré qu’elle était “Never, Never Gonna Give You Up” et le rappeur Big Daddy Kane, toujours fan , a invité Barry à être l’invité de “All Of Me” en 1991.

Les grooves de Love Unlimited produits et écrits par Barry ont été fortement échantillonnés, et les disques qu’il a produits pour son arrangeur Gene Page, et pour Jay Dee (en fait Earl Nelson de la renommée de “Harlem Shuffle”), Tom Brock, Gloria Scott et The Love Unlimited Orchestra, et al, ont tous été fouillés par des mineurs de beat. Ces disques glorieux avaient été coupés alors que la carrière de Barry était à son apogée : cet homme avait de la soul et du funk qui sortaient de lui.

Ses concerts étaient des célébrations d’une sorte de passion qui était tombée de la mode, mais quand elle est revenue en grâce, seul Barry pouvait la livrer. Barry a fait son dernier album, Staying Power, en 1999. La chanson titre était un succès R&B et a remporté deux prix Grammy. Il est décédé en 2003, laissant sa musique et son amour illimités pour se souvenir de lui.

Il n’y aura jamais, jamais, un autre tout à fait comme lui.

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Barry White.