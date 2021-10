Le premier look réel montre l’Apple Watch Series 7 au milieu des rumeurs de lancement imminent

Au milieu des rumeurs selon lesquelles l’Apple Watch Series 7 pourrait être mise en vente dans quelques semaines à peine, de nouvelles images partagées avec MacRumors montreraient la nouvelle Apple Watch à l’état sauvage, nous donnant notre premier aperçu réel de la dernière montre d’Apple.



Les images ont été initialement publiées sur un groupe Facebook pour les passionnés d’Apple Watch, mais elles ont été supprimées depuis sa publication. L’affiche des photos affirmait qu’ils travaillaient pour un transporteur qui testait la série 7 avant sa mise en vente officielle “plus tard cet automne”.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que la série 7 dans les supports marketing et promotionnels d’Apple, et la société n’a pas encore annoncé de date à laquelle elle sera disponible à l’achat. Les images partagées aujourd’hui nous offrent notre premier aperçu pratique de la série 7 avec son écran plus grand et plus vaste. Malgré les rumeurs, la série 7 ne présente pas de bords plats mais plutôt “des coins plus arrondis et plus doux”, ce qui permet à l’écran de se courber légèrement sur les côtés.

L’écran plus grand est l’un des quelques changements de conception pour la série 7 par rapport à la génération précédente. La série 7 présente un indice IP6X amélioré pour la résistance à la poussière et à l’eau, mais conserve en interne le même processeur que l’Apple Watch série 6.

Bien qu’il puisse certainement y avoir plus de changements internes pour la série 7, nous devrons attendre de mettre la main sur la montre elle-même pour en savoir plus. Pour un aperçu complet de tout ce que nous savons, assurez-vous de consulter notre résumé complet.

Quelle est la date de sortie de l’Apple Watch Series 7 ?

Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7, la montre intelligente la plus récente et la plus avancée de la société, lors de son événement “California Streaming” de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues du nouvel appareil. L’Apple Watch Series 7 a été annoncée aux côtés de la gamme iPhone 13, avec un design plus grand, un écran Retina plus grand avec des bordures d’écran plus fines, une durabilité améliorée, une charge plus rapide, une nouvelle couleur …

Prosser: Apple Watch Series 7 sera disponible à la mi-octobre

L’Apple Watch Series 7 sera expédiée à la mi-octobre avec des précommandes pour commencer “dès la semaine prochaine”, affirme le leaker Jon Prosser, citant des sources “familières avec la sortie”. Apple a présenté l’Apple Watch Series 7 lors de son événement “California Streaming” de septembre aux côtés des modèles iPhone 13, mais à l’époque, a déclaré que la nouvelle Apple Watch serait expédiée plus tard à l’automne. Il n’y a pas eu d’officiel…

Apple dévoile l’Apple Watch Series 7 avec des écrans plus grands à partir de 399 $

Apple a annoncé aujourd’hui l’Apple Watch Series 7 lors de son événement “California Streaming”, avec un nouveau design plus grand, un nouvel écran Retina, des bordures plus fines, une meilleure durabilité, une charge plus rapide et plus encore. La série 7 est disponible en options de taille 41 mm et 45 mm, contre 40 et 44 mm des modèles précédents, et dispose d’un nouveau boîtier qui a une base plate et des “coins plus doux et plus arrondis”, tandis que l’écran…

Les rendus CAO présumés de l’Apple Watch Series 7 révèlent un nouveau design avec des bords plats et un écran plus grand

La prochaine Apple Watch Series 7 présentera des bords plats, un écran plus grand grâce à des lunettes plus petites et un haut-parleur plus proéminent, selon les nouveaux rendus CAO, prétendument obtenus à partir de sources de l’industrie, partagés aujourd’hui par 91mobiles. Les rendus révèlent un design Apple Watch mis à jour qui s’inspire des bords plats de l’iPhone 12, de l’iPad Pro, de l’iPad Air et des prochains 14 et 16 pouces…

La refonte majeure de l’Apple Watch Series 7 révélée

Une refonte majeure semble être en magasin pour les prochains modèles Apple Watch Series 7, sur la base de rapports récents. Selon les rendus de 91mobiles qui auraient été obtenus auprès de sources de la chaîne d’approvisionnement, l’Apple Watch Series 7 offrira un nouveau design qui reflète les bords carrés de la gamme iPhone 12, iPad Pro, iPad Air et iMac 24 pouces. La Série 7 sera aussi apparemment en 1,7 mm…

Des clones d’Apple Watch Series 7 émergent en Chine

Des images censées montrer des clones contrefaits des prochains modèles Apple Watch Series 7 ont été partagées en ligne, donnant un aperçu de la refonte attendue de l’appareil. Les images, partagées dans un tweet de l’utilisateur connu sous le nom de “Majin Bu”, montrent des clones contrefaits de l’Apple Watch Series 7 en Space Gray, Silver et Space Black. La conception des clones correspond étroitement à la refonte qui est attendue…

Qu’est-ce qui s’est mal passé : Apple Watch Series 7 édition rumeurs

Jeudi 16 septembre 2021 06h57 PDT par Sami Fathi

À l’approche d’une saison d’automne Apple, l’excitation tourne généralement autour des nouveaux iPhones. Cette année, cependant, l’Apple Watch a volé une partie de la vedette à l’iPhone en raison de rapports, de fuites et de rumeurs suggérant qu’il subirait une refonte importante. L’une des plus grandes surprises lors de l’événement “California streaming” d’Apple a été la nouvelle Apple Watch, pas à cause de ses fonctionnalités ou de sa conception…

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

Apple devrait sortir l’Apple Watch Series 7 dans quelques semaines aux côtés de nouveaux modèles d’iPhone 13, et il semble que cela pourrait être l’une des mises à jour de conception les plus excitantes que nous ayons eues pour l’Apple Watch depuis quelques années. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. On ne s’attend pas à de nouvelles fonctionnalités de santé cette année, et s’il y a de nouveaux capteurs de santé, Apple les a gardés…

L’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7 permet un clavier à l’écran complet

Mardi 14 septembre 2021 à 12h10 PDT par Sami Fathi

Grâce à l’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7, les utilisateurs peuvent désormais utiliser un clavier complet directement sur leur poignet. Les utilisateurs pourront taper ou glisser sur les lettres à taper, auquel cas watchOS utilisera “l’apprentissage automatique pour prédire le mot que vous tapez”. La nouvelle Apple Watch Series 7, disponible dans des tailles plus grandes de 41 mm et 45 mm, dispose d’écrans plus grands que la série 6 grâce à…