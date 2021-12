Le premier manager des Beatles, Allan Williams

Allan Williams, né dans la banlieue de Liverpool à Bootle en 1930, était une figure clé dans le développement précoce de Les Beatles comme leur premier directeur. Lorsqu’il est décédé le 30 décembre 2016 dans une maison de retraite de Liverpool à l’âge de 86 ans, la nouvelle a été annoncée par le Jacaranda Club, le café-bar qu’il a fondé en 1958.

À la fin des années 1950, Williams s’est lié d’amitié avec le bassiste des Beatles, Stuart Sutcliffe, et à travers lui a fait la connaissance John Lennon, Paul Mccartney, et George Harrison, tous encore adolescents. L’une des premières compositions du groupe, « One After 909 » (qui sera plus tard relancé sous forme de jam rock sur l’album Let It Be) a été écrite au Jacaranda, où le groupe se réunissait.

Devenir une force avec laquelle il faut compter

Alors que les jeunes Beatles luttaient pour s’établir, c’est Williams qui leur a assuré une résidence au club Indra à Hambourg. C’était à l’été 1960, peu après qu’il soit devenu leur manager. C’était le début d’un apprentissage – suivi d’engagements dans la ville allemande au Kaiserkeller, au Top 10 et au Star Club – qui fut intense et souvent peu glamour, mais qui fit des Beatles une force vivante avec laquelle il fallait compter.

Williams a d’abord travaillé comme plombier avant de devenir propriétaire d’un club au milieu de la vingtaine. Son initiative entrepreneuriale a brillé dès son plus jeune âge, notamment lorsqu’il a contacté le célèbre impresario Larry Parnes et, avec sa coopération, a organisé Eddie Cochran et Gène Vincent jouer au stade de Liverpool. Le concert s’est vendu à guichets fermés, mais Cochran est décédé tragiquement dans son tristement célèbre accident de voiture avant qu’il n’ait lieu. Vincent a joué le spectacle, qui a été un succès.

Malheureusement, Williams s’est brouillé avec les Beatles dans un différend financier, mais il a ensuite organisé la première convention des Beatles dans sa ville natale et a publié l’autobiographie The Man Who Gave the Beatles Away en 1975.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.