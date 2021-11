Le premier match d’Antonio Conte à Tottenham se termine par une victoire, mais le travail nécessaire est clair

Le premier match d’Antonio Conte à Tottenham en Europa Conference League a opposé une équipe de Vitesse Arnhem qui avait battu les Spurs deux semaines plus tôt aux Pays-Bas lorsqu’une équipe affaiblie jouée par Nuno Espírito Santo a attiré les critiques de tous les côtés. Conte n’était pas d’humeur à jouer des joueurs marginaux dans ce match retour et a commencé une équipe solide avec Harry Kane, Son Heung-min et Hugo Lloris, tous débutant au Tottenham Hotspur Stadium. Malgré la victoire, l’ampleur de la tâche qui attend Conte est évidente.

Le premier match d’Antonio Conte à Tottenham se termine par une victoire mais la tâche à accomplir est claire

Jekyll et Hyde Tottenham Hotspur

Tottenham a commencé le match avec force et il y avait beaucoup plus d’énergie et de mouvement sur le côté avec des passes rapides au sol et un toucher et aller au football, clairement quelque chose que Conte voudra percer dans ses nouveaux joueurs. Emerson Royal et Sergio Reguilon jouaient tous deux en tant qu’ailiers plus qu’en arrière; Royal, en particulier, était employé très haut à droite et occupait de bonnes positions. Une chose qu’il devra surveiller, cependant, est sa position. Bien trop souvent, le défenseur a été pris dans les zones avancées du terrain.

C’est un football rapide et incisif qui a donné l’avantage aux Spurs. Le tir de Lucas Moura a été sauvé par le gardien et est finalement tombé sur Son qui a gardé son sang-froid et est rentré chez lui. Conte était heureux, bien qu’il semblait plus intéressé à crier des instructions à Ben Davies sur les tâches défensives – quelque chose que les joueurs attendront de l’Italien à fortes doses alors qu’il met sa marque sur cette équipe de Tottenham.

Harry Kane a joué à Moura pour en faire deux avant qu’un but contre son camp ne porte le score à 3-0 et que Tottenham Hotspur de Conte soit en régulateur de vitesse. Cependant, les faiblesses de l’équipe n’ont pas tardé à relever la tête.

Jacob Rasmussen est rentré chez lui depuis un corner qui a montré les problèmes des Spurs sur coups de pied arrêtés avant que Moura ne donne le ballon sur la gauche d’Arnhem et Matus Bero a étouffé la foule locale pour porter le score à 3-2. Conte pouvait maintenant voir l’ampleur de la tâche qui l’attendait.

Seconde moitié de folie et cartons rouges

Tout ce qu’il y avait dans les oranges à la mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium devait être fort car cela semblait envoyer du sang à la tête des joueurs. Arnhem, soutenu par un public bruyant, est allé chercher l’égalisation et, sans l’héroïsme d’Hugo Lloris, l’aurait obtenu car les joueurs des Spurs ont commencé à montrer leurs nerfs.

Le passage glissant de la première demi-heure commença à les dessert. Sur 58 minutes, le jeu a mis la responsabilité des officiels. Tout d’abord, Cristian Romero a été expulsé pour un deuxième carton jaune et 20 minutes plus tard, Danilho Doekhi d’Arnhem a subi le même sort. Il avait été réservé pour un défi contre le remplaçant des Spurs Davinson Sanchez qui a laissé le Colombien avec une coupure sur l’œil avant de transporter Kane au sol.

Le pire était à suivre pour Arnhem alors que le gardien Markus Schubert se précipitait hors de sa surface et lorsque Romero a essayé de jouer le ballon lié au but, le gardien a arrêté le ballon avec sa main et il n’y avait pas d’autre choix que de l’expulser. C’était une deuxième mi-temps bizarre, mais le premier match d’Antonio Conte s’est terminé par une victoire 3-2, les laissant en position de force pour progresser dans le groupe. Une chose est sûre, ce sera un jeu qu’il faudra du temps pour oublier.

Évaluation du premier match d’Antonio Conte à Tottenham à The Helm

Avec moins d’une journée complète pour travailler avec ses nouveaux joueurs, ce n’allait jamais être un match qui définirait Tottenham de Conte. Mais, il y avait des signes que l’Italien commençait déjà à exercer certains de ses désirs sur ses joueurs. Les 30 premières minutes ont été beaucoup plus énergiques que tout ce qui a été vu sous Espírito Santo et il était clair que l’instruction à Kane était de rester devant et d’éviter de tomber profondément. Bien qu’il n’ait pas marqué, Kane a causé de nombreux problèmes à la défense d’Arnhem et Conte pourrait bien se tourner vers l’attaquant pour faire preuve de force et d’intelligence footballistique pour pousser ses adversaires plus haut sur le terrain qu’il ne l’a fait lors des derniers matchs.

Ce qui aura préoccupé Conte, c’est à quel point les Spurs étaient ouverts et les problèmes défensifs qui ont gâché la saison jusqu’à présent seront en tête de sa liste à rectifier dès que possible. Ce qui l’aura impressionné, c’est le désir des joueurs de s’impliquer et de jouer avec une attitude plus avant-gardiste. Et, si les 30 premières minutes peuvent être canalisées en 90 minutes, Conte sera rapidement aimé dans cette partie de Londres comme il l’était autrefois à Chelsea.

Les joueurs qui ont attiré l’attention

Oliver Skipp avait ressemblé à l’ombre du joueur qui a remporté le championnat avec Norwich City lors de la saison 2020/21 sous Espírito Santo, mais lors de son premier match pour Conte, il semblait non seulement capable de briser le jeu, mais aussi de faire avancer les Spurs; il pourrait être un joueur qui profite vraiment du nouveau manager.

Royal était fort et athlétique lors des bombardements en avant et peut causer des problèmes de défense avec son rythme; il a certainement fait assez pour revendiquer le poste d’arrière droit, mais il devra travailler dur sur la partie défensive du jeu car il a laissé le côté gauche ouvert beaucoup trop souvent pour les visiteurs.

Moura a travaillé dur et a mérité son objectif et continue d’être l’un des meilleurs joueurs des Spurs cette saison.

Son avait l’air plus détendu que lors des derniers matchs et aurait pu avoir une seconde, mais il a eu la malchance de frapper le montant. Il était de retour pour faire ses courses derrière les défenses et avec le ballon joué sur le sol, il avait l’air affamé de réussir, ce qui est de bon augure pour l’avenir.

Kane avait également l’air plus détendu et il sera intéressant de voir si Conte peut rapidement le faire tirer à plein régime en Premier League, à commencer par un déplacement à Goodison Park pour affronter Everton dimanche.

La liste des choses à faire de Conte

S’assurer que la défense est plus solide doit être la priorité absolue de Conte, mais ce qu’il a déjà réalisé en un match, c’est plus de tirs cadrés que les Spurs n’en avaient réussi au cours des 180 minutes précédentes. Et il voudra que son équipe attaque à son rythme à chaque match, donc disputer deux matchs sans aucun tir cadré devrait appartenir au passé très rapidement.

Faire marquer à nouveau Kane et même le lier à un nouveau contrat sera la clé, ainsi que de voir quels joueurs devront être déplacés.

Premier match d’Antonio Conte à Tottenham : une victoire et beaucoup à méditer

Le premier match d’Antonio Conte à Tottenham a produit une victoire et une atmosphère sur le terrain qui était plus bruyante et plus passionnée qu’elle ne l’avait été sous le limogé Espírito Santo. Les fans ont vu une motivation et une détermination de la part des joueurs, ce qui les a incités à leur tour. Même lorsque les choses ont commencé à mal tourner dans le jeu, les fans sont devenus de plus en plus bruyants et c’était comme si le début d’un nouveau chapitre commençait vraiment.

Tottenham a eu d’innombrables fausses aubes auparavant, il faudra donc faire preuve de prudence, mais Conte se sent chez lui dans son nouvel environnement et il va maintenant travailler pour rendre Tottenham compétitif, avant tout, avant de finalement tenter de les rendre enfin gagnants. .

Photo principale

Intégrer à partir de .