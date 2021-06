Le premier match de championnat d’Europe de Cristiano Ronaldo pour le Portugal l’a vu marquer de l’aide de Luis Figo, mais il a également accordé un penalty lors de la défaite choc contre la Grèce.

Cela fait 17 ans et trois jours que Cristiano Ronaldo a fait ses débuts dans un tournoi international.

Il a débuté sur le banc le 12 juin 2004 mais entrerait dans la mêlée au début de la seconde mi-temps.

.

Ronaldo cherchera à renvoyer le Portugal à la victoire à l’Euro 2020

Avant le tournoi, il n’avait remporté que sept sélections pour le Portugal et il n’était encore qu’un talent précoce qui faisait des vagues à Manchester United.

Sa première saison à Old Trafford s’était superbement déroulée et le jeune déterminé avait pour objectif de remporter le Championnat d’Europe du premier coup, et à domicile.

La plupart des choses se sont déroulées exactement comme prévu pour Ronaldo tout au long de sa carrière, en partie grâce à son incroyable talent, en partie à son désir insatiable de gagner.

Il est sur le point de disputer un cinquième championnat d’Europe record, mais sa première apparition dans le tournoi ne s’est pas déroulée comme il le souhaitait.

.

Les débuts de Ronaldo en Championnat d’Europe n’étaient pas ce qu’il aurait voulu

Ronaldo et Deco, les stars créatives du Portugal, ont été exclus de la formation de départ, mais avec les hôtes du tournoi 1-0 après le premier but de Giorgos Karagounis, le manager Luis Felipe Scolari s’est tourné vers le duo.

Le premier a pris la place de Simao Sabrosa, tandis que Deco, né au Brésil, a remplacé Rui Costa.

Sept minutes après avoir pris le terrain, cependant, la situation a empiré et c’était à cause de Ronaldo.

.

Ronaldo a fait une énorme erreur en 2004 et il l’a immédiatement regretté

L’arrière droit du Panathinaikos Giourkas Seitaridis a chevauché Angelos Charisteas et le rapide Ronaldo a continué à le poursuivre.

Mais il était si désireux de s’assurer que Seitaridis n’était pas en mesure d’atteindre le ballon qu’il a commis une faute sur le défenseur, infligeant un penalty.

La future star de Portsmouth, Angelos Basinas, remporterait le coup franc – 2-0 contre la Grèce.

.

C’était un penalty évident donné par un Ronaldo trop exubérant

Le reste du match a été un assaut du Portugal, Deco, Figo et Nuno Gomes ont été parmi ceux qui ont frappé des tirs cadrés ou dans les gants d’un Antonis Nikopolidis reconnaissant.

Mais, après 90 minutes, Ronaldo a finalement eu l’impact qu’il souhaitait en écrasant une tête à la maison depuis un corner de Figo.

.

C’était une superbe tête de Ronaldo – comme vous vous en doutez

Pourtant, la défaite 2-1 a été dévastatrice pour le pays hôte et Ronaldo était visiblement bouleversé.

Son tournoi s’est amélioré après son premier but international, aidant le Portugal à remporter quatre victoires consécutives, dont une aux tirs au but en quarts de finale contre l’Angleterre.

En finale, cependant, la Grèce les affronterait à nouveau et le but choc de Charisteas a valu à Ronaldo et ses coéquipiers la défaite à domicile.

.

Ronaldo était bouleversé lorsque le Portugal a perdu la finale de l’Euro 2004 contre la Grèce

Les images de lui pleurant après le coup de sifflet final ont été utilisées pour se moquer de lui dans les mois qui ont suivi.

Devenu l’un des plus grands joueurs que le monde ait connu, remportant cinq Ballons d’Or, la Ligue des champions cinq fois, des titres en Italie, en Espagne et en Angleterre, et l’Euro 2016, on peut dire qu’il a eu le dernier mot.

