“Le premier match est toujours difficile, il faut être heureux”

La base Ricky Rubio, le point culminant de la victoire de Espagne ce lundi lors de sa première au Jeux olympiques de Tokyo 2020 contre Japon (77-88) avec 20 points et 9 passes décisives, il a souligné qu’un premier match “est toujours difficile” et c’est pourquoi il faut “être content” du résultat.

“Toujours un premier match est difficile à jouer, mais je pense que nous avons fait du bon travail pendant la majeure partie du match. Nous devons être heureux de la victoire, des choses que nous avons bien faites, mais nous devons nous améliorer”, a analysé le match. réalisateur dans la salle de presse de la Saitama Super Arena.

Interrogé sur le retour de Pau Gasol, qui n’avait pas participé à une compétition officielle avec l’Espagne depuis l’Eurobasket 2017 et vient de se remettre d’une blessure de deux ans, Rubio a déclaré que ses coéquipiers étaient “fiers” de lui.

“En train de regarder Pau, deux ans hors de la ligue et le voir de retour en faisant preuve d’efforts, d’engagement et de la façon dont il est revenu, montre à quel point il est professionnel, à quel point il est bon et je suis fier d’être avec lui pour partager des minutes “, a-t-il déclaré.

Concernant son impression de l’équipe japonaise, le meneur catalan a déclaré qu’il s’agit d’une équipe « vraiment bien entraînée » avec de « bons tireurs » en plus de ses deux composantes qui évoluent en NBA, Yuta Watanabe Oui Rui hachimura.

“Mon respect pour eux, ce qu’ils ont fait aujourd’hui montre qu’ils n’ont pas renoncé à descendre 20”, a-t-il conclu.