Le premier message de Matthew Koma pour Hilary Duff peut vous faire rougir

Matthieu Koma sait encore comment faire sa femme Hilary Duff “pâmoison.”

Même si l’alun de Younger n’a pas 34 ans avant sept. Le 28 septembre, son mari depuis près de deux ans a décidé de lancer les célébrations d’anniversaire un peu plus tôt en publiant une douce dédicace à sa moitié le 28 septembre. 26.

“C’est l’anniversaire de sa femme dans quelques jours et c’est juste de lui laisser toute la semaine pour s’imprégner de l’amour de l’anniversaire”, a écrit le musicien de 34 ans en légende d’une photo Instagram du couple avec leur plus jeune fille, 6 mois. -vieille Mae. “Il n’y a pas assez d’heures dans la journée, mais vous parvenez à en faire plus”, a-t-il ajouté. « Il n’y a jamais assez de sommeil, mais vous trouvez l’énergie… Je suis vraiment le plus chanceux de pouvoir faire cette chose de la vie avec vous.

“Les jours faciles et les tempêtes absolues que nous traversons constamment… Vous n’êtes jamais en phase et vous nous donnez tellement de vous-même. Et vous parvenez toujours à être l’individu le plus cool en dehors de tout cela, ” J’ai continué. “Nous sommes tous totalement humiliés par les larges traits que vous pouvez peindre pendant que nous essayons toujours d’attacher nos chaussures.”