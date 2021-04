le premier Mexicain à jouer dans une campagne pour Louis Vuitton

Sur les images, Eiza apparaît posant sur le sable, avec la mer en arrière-plan et portant une planche de surf sur la tête. « Plus qu’honneur de devenir le nouveau visage du parfum @louisvuitton On The Beach. 🌊 », a écrit l’actrice mexicaine Sur Instagram.

Le nouveau parfum de la maison, qui fait partie de la ligne Colagne Parfums, a un parfum d’agrumes frais. Il présente une combinaison de pamplemousse, de mandarine et d’orange, ainsi qu’une note de néroli apaisant, de fleur d’oranger, de thym, de romarin, de poivre rose, de clou de girofle et des notes de manières.