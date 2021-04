Le premier millésime de Neil Diamond d’un UB40 Smash

En 1966, les chansons de Neil Diamond a commencé à attirer des couvertures partout. Tout le monde, de Jay et des Américains («Sunday and Me») à Cliff Richard («Just Another Guy») a entendu les prouesses du jeune New Yorker. La même année, nouvellement signé chez Bang Records, distribué par Atlantic, il avait ses propres premiers succès, dont le top tenner américain «Cherry, Cherry».

Plus de succès s’ensuivit, à la fois en tant qu’écrivain (notamment de “I’m A Believer” des Monkees, qui s’est vendu à plusieurs millions de dollars et de leur “A Little Bit Me, A Little Bit You” qui a suivi) et comme artiste (“Girl, You ‘ ll Be A Woman Soon »,« Kentucky Woman », et autres). Diamond n’était pas encore connu sous son propre nom au Royaume-Uni. Mais sa musique était, grâce aussi à des stars telles que Lulu, qui a fait flotter son “The Boat That I Row” dans le Top 10, et Richard, qui a sorti “I’ll Come Runnin ‘” en single.

Partir de Bang

Mais maintenant, la floraison était hors de la rose dans sa relation avec Bang, et il a quitté l’étiquette. Il a rapidement signé un nouvel accord avec le label Uni de MCA, menant aux résultats spectaculaires que nous connaissons tous. Bang a continué à sortir le matériel de Diamond, y compris son premier single non original, une version de «New Orleans» de Gary US Bonds. Cela a culminé au n ° 51 avant la sortie d’une chanson qui deviendrait un hymne mondial absolu – pas des années 1960, mais des années 1980.

«Red, Red Wine» figurait sur le deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète Just For You, sorti à l’été 1967. Apparaissant maintenant sous la forme d’un 45, il a été évalué par Billboard comme une «ballade originale à saveur folklorique convaincante». Il est entré dans le magazine Hot 100 le 13 avril 1968 à un n ° 73 assez prometteur. Mais une ascension de la deuxième semaine au n ° 62 était trompeuse. Il y est resté la semaine suivante et n’a jamais été revu sur la carte.

Beaucoup plus de vin

Mais presque immédiatement, des artistes du monde entier ont reconnu le potentiel de la chanson. Les piliers de la soul britannique Jimmy James and the Vagabonds ont fait la première couverture de Pye, en tant que single de juillet 1968 qui a atteint la 36e place des charts britanniques. L’artiste hollandais Peter Tetteroo a eu un succès avec lui en Hollande en 1969; la même année, le single du chanteur jamaïcain Tony Tribe atteint la 46e place au Royaume-Uni. Dans les années 1970, les interprétations comprenaient celles de l’artiste country Roy Drusky (1971) et de l’ancien chef des Checkmates et favori britannique Emile Ford (1979).

Puis en 1983, “Red, Red Wine” débarque dans le bac des géants britanniques de la pop-reggae UB40, et ce ne fut plus jamais la même chose. Leur version légère de reggae, inspirée de Tribe’s, est devenue une partie de leur projet de reprises Labor Of Love et s’est hissée au sommet des charts britanniques. Il n’a atteint que la 34e place aux États-Unis, mais des années plus tard, après que le groupe l’a joué au concert du 70e anniversaire de Nelson Mandela au stade de Wembley, la diffusion américaine renouvelée (notamment par Guy Zapoleon sur KZZP-FM à Phoenix, Arizona) a incité Virgin à rééditer. et, en octobre 1988, il a atteint le n ° 1.

UB40 a été assez honnête pour admettre que, lorsqu’ils ont enregistré «Red, Red Wine», ils ne l’ont pas du tout associé à Diamond. Le chanteur principal Ali Campbell a déclaré au Financial Times: «Ce qui est drôle à propos de la chanson, c’est que nous ne la connaissions que comme une chanson reggae. Nous n’avions aucune idée que Neil Diamond l’avait écrit. Ajout du coéquipier “Astro” Wilson: “Même quand nous avons vu le crédit d’écriture qui disait N. Diamond, nous avons pensé que c’était un artiste jamaïcain appelé Negus Diamond ou quelque chose comme ça.”

L’original «Red, Red Wine» est sur Neil Diamond 50, qui peut être acheté ici.

