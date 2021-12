a demandé une compensation pour les familles des agriculteurs, qui, selon l’opposition et les syndicats d’agriculteurs, ont perdu la vie au cours de l’agitation qui a duré un an.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré mardi que le Premier ministre Narendra Modi avait reconnu avoir commis une erreur sur les lois agricoles puisqu’il s’était excusé auprès de la nation et des agriculteurs. Il a en outre demandé une compensation pour les familles des agriculteurs, qui, selon l’opposition et les syndicats d’agriculteurs, ont perdu la vie au cours de l’agitation d’une année contre les lois agricoles controversées, qui ont maintenant été abrogées.

« Environ 700 agriculteurs sont morts dans l’agitation des agriculteurs. Le PM a présenté ses excuses à la nation et aux agriculteurs de la nation. Il a admis qu’il avait fait une erreur. À la 30e minute, le ministre de l’Agriculture a posé une question : combien d’agriculteurs sont morts dans l’agitation ? Il a dit qu’il n’avait aucune donnée », a déclaré Gandhi dans le Lok Sabha.

«Nous avons découvert que le gouvernement du Pendjab a accordé une compensation de 5 Lakh Rs à environ 400 agriculteurs; également fourni des emplois à 152 d’entre eux. J’ai la liste. Nous avons dressé une autre liste de 70 agriculteurs de l’Haryana. Votre gouvernement dit que vous n’avez pas leurs noms. Je veux que les agriculteurs aient leurs droits, qu’ils reçoivent des compensations ainsi que des emplois », a-t-il ajouté.

Le 1er décembre, le gouvernement de l’Union a déclaré au Parlement qu’il n’avait aucune donnée sur les agriculteurs décédés au cours de leurs manifestations d’un an contre les trois lois agricoles abrogées le 29 novembre, suscitant les critiques de l’opposition et des syndicats agricoles.

C’était la deuxième fois que le gouvernement de l’Union informait le Parlement qu’il n’avait aucune information sur la mort d’agriculteurs sur divers sites de protestation. Lors de la session de la mousson du Parlement, qui s’est également tenue en juillet-août, le gouvernement avait déclaré qu’il ne disposait pas de telles données.

Les syndicats agricoles ont affirmé que près de 700 agriculteurs ont perdu la vie lors des manifestations et leurs demandes en suspens incluent une indemnisation ainsi que le retrait de toutes les poursuites pénales engagées contre les agriculteurs protestataires.

Alors que les lois agricoles ont été abrogées, les agriculteurs ont déclaré que la protestation ne sera pas retirée tant que le Centre n’aura pas donné la garantie légale d’un MSP équitable. C’est l’une des six revendications formulées par le Samyukt Kisan Morcha devant le gouvernement.

