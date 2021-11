Le Premier ministre australien propose des lois sur la diffamation obligeant les plateformes sociales à démasquer les trolls

Le Premier ministre australien Scott Morrison introduit de nouvelles lois sur la diffamation qui obligeraient les plateformes en ligne à révéler l’identité des trolls, sous peine de payer le prix de la diffamation. Comme l’explique ABC News Australia, les lois tiendraient les plateformes sociales, comme Facebook ou Twitter, responsables des commentaires diffamatoires faits contre les utilisateurs.

Les plateformes devront également créer un système de plainte que les gens pourront utiliser s’ils se sentent victimes de diffamation. Dans le cadre de ce processus, la personne qui a publié le contenu potentiellement diffamatoire sera invitée à le retirer. Mais s’il refuse, ou si la victime souhaite engager une action en justice, la plateforme peut alors demander légalement à l’auteur de l’annonce l’autorisation de révéler ses coordonnées.

Et si la plateforme n’arrive pas à obtenir l’accord de l’affiche ? Les lois introduiraient une «ordonnance de divulgation d’informations sur l’utilisateur final», donnant aux géants de la technologie la possibilité de révéler l’identité d’un utilisateur sans autorisation. Si les plateformes ne peuvent pas identifier le troll pour une raison quelconque – ou si les plateformes refusent catégoriquement – ​​l’entreprise devra payer pour les commentaires diffamatoires du troll. La loi étant spécifique à l’Australie, il apparaît que les réseaux sociaux n’auraient pas à identifier les trolls situés dans d’autres pays.

« Le monde en ligne ne devrait pas être un Far West »

« Le monde en ligne ne devrait pas être un Far West où les robots, les fanatiques, les trolls et d’autres circulent de manière anonyme et peuvent nuire aux gens », a déclaré Morrison lors d’une conférence de presse. « Ce n’est pas ce qui peut arriver dans le monde réel, et il n’y a aucun cas pour que cela puisse se produire dans le monde numérique »

Comme l’a noté ABC News Australia, un projet de loi « anti-troll » est attendu cette semaine, et il n’atteindra probablement le Parlement qu’au début de l’année prochaine. On ne sait toujours pas quels détails spécifiques les plateformes seraient invitées à collecter et à divulguer. Plus inquiétant encore, nous ne savons toujours pas à quel point le cas de diffamation devrait être grave pour justifier la révélation de l’identité de quelqu’un. Une définition vague de la diffamation pourrait constituer de sérieuses menaces pour la vie privée.

La législation proposée fait partie d’un effort plus large visant à réviser les lois australiennes sur la diffamation. En septembre, la Haute Cour d’Australie a statué que les sites d’information sont considérés comme des « éditeurs » de commentaires diffamatoires faits par le public sur leurs pages de médias sociaux, et devraient en être tenus responsables. Cela a poussé des médias comme CNN à empêcher complètement les Australiens d’accéder à leur page Facebook. Cependant, la décision a potentiellement des implications pour les personnes qui gèrent des pages sociales, car la décision implique qu’elles peuvent également être tenues responsables de tout commentaire diffamatoire laissé sur leurs pages.