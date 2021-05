Le Premier ministre australien Scott Morrison défend l’interdiction des citoyens de retour d’Inde; dit que c’est dans le “ meilleur intérêt ”

Morrison a déclaré qu’il s’agissait d’un arrangement temporaire et d’une décision très difficile.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a défendu lundi la décision de son gouvernement d’interdire et d’imposer une peine d’emprisonnement et une sanction pour les Australiens qui tentent de rentrer d’Inde, affirmant que c’est dans «l’intérêt supérieur» du pays et d’éviter une troisième vague d’infections.

Le gouvernement australien, pour la première fois dans l’histoire, a récemment interdit à ses citoyens de rentrer chez eux s’ils ont passé du temps en Inde jusqu’à 14 jours avant de rentrer. Le gouvernement a menacé de les poursuivre avec une possibilité de cinq ans de prison ou une peine de 66 000 dollars australiens (50 899 USD). Morrison a déclaré qu’il s’agissait d’un arrangement temporaire et d’une décision très difficile.

«Il a été mis en place pour garantir que nous n’obtenons pas une troisième vague ici en Australie et que notre système de quarantaine puisse rester solide, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était dans« l’intérêt supérieur du pays ». Il a dit qu’il se sentait terriblement pour la communauté indienne. «Nous avons constaté une multiplication par sept du taux d’infection des personnes de notre établissement de Howard Springs qui reviennent d’Inde.

“Il est important que nous nous assurions que nous ayons une pause temporaire ici pour renforcer ces arrangements dans ces installations de quarantaine, obtenir des arrangements de test plus solides, à la fois en quittant l’Inde mais aussi sur les personnes venant de pays tiers”, a déclaré Morrison. Il a dit qu’il souhaitait que ces vols de rapatriement fonctionnent à nouveau en toute sécurité.

«Ce sont les choses que nous devons faire pour que je puisse le faire, donc je le peux. Nous avons déjà ramené à la maison quelque 20 000 personnes d’Inde par le biais de vols soutenus et de vols facilités, et ce n’étaient que ceux qui sont enregistrés. Et cela a été un gros effort pour ramener les gens à la maison », a déclaré le Premier ministre à la chaîne de radio 2 Go.

«Nous avons la loi sur la biosécurité en place depuis plus d’un an et personne n’est allé en prison, il n’y a pas eu d’utilisation irresponsable de ces pouvoirs», a-t-il déclaré. Morrison a déclaré que le médecin-chef avait clairement indiqué que c’était une décision qui était appuyée et qui devait être prise.

Le premier ministre a été critiqué par le chef de l’opposition Anthony Albanese pour avoir abandonné les Australiens en Inde et menacé les voyageurs d’une peine et d’une peine de prison. “L’Australie a des obligations envers nos citoyens, envers les Australiens non seulement de les abandonner à l’étranger, mais ensuite de les menacer est une action tout à fait extraordinaire”, a déclaré Albanese dans les médias ici dimanche.

Le chef adjoint des ressortissants nationaux, Matt Canavan, a tweeté lundi à propos de la décision du gouvernement déclarant: «Nous devrions aider les Australiens à rentrer en Inde, pas les emprisonner. Morrison a déclaré que l’interdiction faisait l’objet d’un examen continu et que cela ne devait être en place que le temps nécessaire pour assurer la sécurité des Australiens.

Pendant ce temps, le médecin en chef, le professeur Paul Kelly, a déclaré que le groupe d’experts sur la santé, le Australian Health Protection Principal Committee, avait déclaré au gouvernement que le risque provenant de l’Inde avait atteint un «seuil de préoccupation».

Lundi, les cas quotidiens de COVID-19 en Inde ont montré une légère baisse avec 3,68,147 nouvelles infections à coronavirus, portant le total des cas à 1,99,25,604, selon le ministère de la Santé de l’Union. Le nombre de morts est passé à 2 18 959 avec 3 417 nouveaux décès par jour. Si le pays a enregistré 4 01 993 nouveaux cas le 1er mai, il a enregistré 3 92 488 nouveaux cas le 2 mai.

