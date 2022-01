Le Premier ministre australien Scott Morrison s’illustre face à Novak Djokovic – RedState

L’Australie, qui a récemment démontré un penchant pour les autres pays, a décidé que la Serbie serait son dernier adversaire sur la scène mondiale car elle a placé la star du tennis et le champion en titre de l’Open d’Australie Novak Djokovic dans un schéma d’attente. Plus précisément, Djokovic est enfermé dans un hôtel de Carlton (banlieue de Melbourne) pendant que toutes les parties impliquées se disputent pour savoir si son exemption de vaccination détaillée plus tôt est valide. D’ESPN (oui, je sais).

L’Australian Border Force a publié une déclaration disant que Djokovic n’avait pas rempli les conditions d’entrée. « La règle est très claire », a déclaré jeudi le Premier ministre Scott Morrison lors d’une conférence de presse. « Il faut une dispense médicale. Il n’avait pas d’exemption médicale valide. Nous passons l’appel à la frontière, et c’est là qu’il est appliqué.

On se demande combien peu le dirigeant présumé d’un pays a à faire lorsqu’il peut convoquer une conférence de presse concernant un joueur de tennis et ensuite tweeter à ce sujet. Mais je m’égare.

Le président serbe Aleksandru Vučiću n’est décidément pas amusé, utilisant son compte Instagram pour riposter contre Morrison et al.

Vučiću a déclaré que les autorités serbes prenaient des mesures « pour que le harcèlement du meilleur joueur de tennis du monde cesse dans les plus brefs délais. « Conformément à toutes les normes du droit international, la Serbie se battra pour Novak, la vérité et la justice. Novak est fort, comme nous le savons tous.

Par exemple, l’ambassadeur d’Australie en Serbie a été convoqué sur le tapis de Belgrade pour une conversation « amicale » à ce sujet.

Sans surprise, l’histoire d’ESPN omet deux facteurs importants dans ce problème. Premièrement, il ne fait aucun doute que Morrison s’est senti obligé de devenir un taureau de buffle à plein régime en raison du recul majeur des citoyens australiens qui, depuis le début de la pandémie de COVID, ont été soumis à des abus de la pire sorte par leur gouvernement au nom du ralentissement de la propagation . Ce qui, à la surprise de personne, n’a pas fonctionné. Les médias Sheeple ont tenté de brosser un tableau de l’exemption d’origine de Djokovic. Pourtant, à Realville, la colère vise le martèlement de leur propre gouvernement contre ses citoyens. (Yo, les Australiens, pourrais-je suggérer de voter différemment la prochaine fois ?)

Deuxièmement, et peut-être encore plus important, c’est comment la brigade « faites confiance à la science », a déclaré la science en espérant ardemment que la perte de mémoire à court terme est en jeu afin que personne ne se souvienne que la « science » ne peut pas raconter la même histoire deux jours de suite, est que Djokovic a une protection contre COVID que ceux qui ont été embauchés en obtenant le jive jab n’apprécient pas. À savoir, avoir déjà eu et récupéré de COVID. L’immunité naturelle semble être la meilleure immunité à ce stade.

Tout le désordre empeste Morrison essayant désespérément de détourner l’attention de son gouvernement étant tout chapeau et pas de bétail concernant la gestion de COVID. Ça ne fonctionne pas. Le faire passer pour un idiot et un négateur de la science réelle ? Qu’il s’en sort plutôt bien. Peu importe comment cela se passe, une chose est claire. C’est Morrison, pas Djokovic, qui se fait rôtir à côté des crevettes sur le Barbie.