Le premier ministre balaie les dépenses du marché des transferts

09/07/2021 à 09:41 CEST

Le marché des transferts estival a de nouveau été monopolisé par la Premier League, comme cela s’est produit la saison dernière. Malgré les besoins économiques liés au Covid-19, Les équipes britanniques ont une nouvelle fois montré leur force financière et dominent le top quatre : Arsenal, Manchester United, Manchester City et Chelsea ont été les clubs qui ont le plus dépensé.

En fait, les six premiers comprennent un total de cinq équipes anglaises : Arsenal (165,60 M€), Manchester United (140 M€), Manchester City (127,50 M€), Chelsea (120 M€), Leipzig (107,62 M€) et Aston Villa (99,82 M€). Le top 10 est complété par AS Rome (97,75 M€), PSG (83 M€), Stade Rennais (79,50 M€) et Atlético de Madrid (75 M€), selon Transfermarkt.

Pour trouver le prochain club espagnol sur la liste, nous devons aller à la 22e position, occupée par Villarreal de Unai Emey, qui a dépensé un total de 54,50 millions d’euros.. Une situation qui contraste avec le football britannique : sur les 20 premiers, plus de la moitié (11) sont en Premier League. West Ham, Crystal Palace, Leicester, Tottenham, Norwich et Leeds United appartiennent à la liste.

Bundesliga et LaLiga, dans la file d’attente

Parmi les équipes qui ont investi le plus d’argent sur le marché des transferts La Liga ou la Bundesliga ne sont pas très présentes : seuls l’Atlético de Madrid, du football espagnol, et Leipzig et le Bayern, de l’Allemagne, figurent dans le top 20 du classement..

La Ligue 1 posee tres equipos (PSG, Stade Rennais y Olympique Marsella), la Serie A otros tres (AS Roma, AC Milan y Atalanta), la Bundesliga se queda en dos (Leipzig y Bayern) y LaLiga tan solo uno, el Atlético de Madrid.