Le Premier ministre britannique Boris Johnson déclare que le Royaume-Uni et l’Inde sont des partenaires naturels

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi que le Royaume-Uni et l’Inde sont des partenaires naturels qui travaillent ensemble sur de nombreux projets fantastiques, du partenariat sur la 5G et les télécommunications aux startups.

S’adressant au Sommet mondial de la technologie par liaison vidéo, Johnson a déclaré qu’au cours de la prochaine décennie, l’Inde et le Royaume-Uni continueront à approfondir leurs liens sur la technologie et d’autres domaines, comme ils l’ont indiqué dans la feuille de route Inde-Royaume-Uni de 2030.

« Avec notre culture commune de l’innovation et notre esprit d’entreprise, le Royaume-Uni et l’Inde sont des partenaires naturels. Nous travaillons ensemble sur de nombreux projets fantastiques, du partenariat Royaume-Uni-Inde sur la 5G et les télécommunications aux startups britanniques qui travaillent avec des géants indiens », a déclaré le Premier ministre.

« En travaillant côte à côte, nous ferons non seulement des percées qui transformeront la vie des gens, mais nous aiderons à façonner une nouvelle technologie basée sur les principes de liberté, d’ouverture et de paix », a ajouté Johnson.

