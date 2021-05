Le Premier ministre britannique Boris Johnson épousera sa fiancée Carrie Symonds en juillet 2022: rapport

Les détails de l’endroit exact où le couple dira “ je fais ” restent un secret bien gardé, mais des amis disent qu’ils attendent jusqu’à l’année prochaine pour qu’une grande fête soit du bon côté, rapporte “ The Sun ”.

Boris Johnson fait partie des nombreux dont les plans de mariage ont été retardés en raison du verrouillage de la pandémie de coronavirus et il semble que le Premier ministre britannique et sa fiancée Carrie Symonds aient finalement fixé une date pour leur grand jour.

Johnson, dont le divorce avec l’avocate-auteure d’origine indienne Marina Wheeler a conclu l’année dernière, doit se marier pour la troisième fois le 30 juillet de l’année prochaine, selon le journal The Sun ‘.

Johnson, 56 ans, et Symonds, 33 ans, basés dans leur appartement de Downing Street, se sont fiancés fin 2019 et ont ensemble un fils d’un an, Wilfred. Le journal a déclaré que le couple avait envoyé des cartes de réservation à la famille et aux amis pour une somptueuse fête en juillet prochain, qui marque une période de mariage estivale populaire au Royaume-Uni.

Les détails de l’endroit exact où le couple dira “ je fais ” restent un secret bien gardé, mais des amis disent qu’ils attendent jusqu’à l’année prochaine pour qu’une grande fête soit du bon côté, rapporte “ The Sun ”.

Un porte-parole du couple a refusé de commenter un événement familial privé.

Auparavant, à la question de savoir s’il prévoyait un mariage d’été, Johnson avait déclaré au journal: L’industrie du mariage va certainement revenir en force avec de nombreux autres secteurs de l’économie.

Les règles actuelles permettent aux mariages d’avoir lieu en Angleterre avec un nombre limité d’invités pouvant participer aux célébrations. Si la feuille de route du verrouillage se déroule comme prévu, toutes les restrictions devraient être levées d’ici le 21 juin.

