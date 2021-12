Le Premier ministre britannique Boris Johnson exclut un verrouillage plus strict, les cas quotidiens de COVID diminuent légèrement

L’annonce est intervenue alors que le Royaume-Uni a enregistré 90 629 nouveaux cas de COVID, en légère baisse par rapport au sommet historique de lundi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exclu mardi l’imposition de mesures de verrouillage supplémentaires en Angleterre avant Noël, mais a déclaré que les données relatives à la variante Omicron seront maintenues à l’étude pour voir si des mesures plus strictes sont nécessaires la semaine prochaine.

L’annonce est intervenue alors que le Royaume-Uni enregistrait 90 629 nouveaux cas de COVID, en légère baisse par rapport au record historique de 91 743 lundi, en grande partie en raison de la transmissibilité élevée de la variante Omicron.

Dans un clip vidéo publié par Downing Street, Johnson a déclaré : « Compte tenu de l’incertitude persistante sur plusieurs choses – la gravité d’Omicron, l’incertitude sur le taux d’hospitalisation ou l’impact du déploiement du vaccin ou des rappels, nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus sévères avant Noël.

« Nous continuons de surveiller Omicron de très près et si la situation se détériore, nous serons prêts à prendre des mesures si nécessaire. » Johnson, cependant, a noté qu’Omicron se propageait à une vitesse jamais vue auparavant.

« Le gouvernement continuera de surveiller de près les données et n’hésitera pas à agir après Noël si nécessaire », a-t-il ajouté.

Il a dit que les gens peuvent aller de l’avant avec leurs projets de Noël mais devraient faire preuve de « prudence », et a réitéré son appel pour que tout le monde obtienne un coup de rappel.

L’Écosse, quant à elle, a opté pour des mesures plus strictes avec de grands événements limitant le nombre de personnes pouvant y assister, et les célébrations annuelles du nouvel an Hogmanay à Édimbourg ont été annulées. Le Pays de Galles avait déjà prévu des règles plus strictes après Noël.

Pendant ce temps, le National Health Service (NHS) a déclaré que plus des deux tiers des personnes âgées de 18 ans et plus et qui sont éligibles ont désormais reçu leur protection complémentaire contre COVID-19.

Au total, 25 130 453 personnes à trois mois de leur deuxième dose ont déjà été boostées en Angleterre, le service en ligne s’ouvrant aux adultes éligibles mercredi dernier. Les derniers chiffres font suite à une semaine de dossiers dits « blockbooster » pour les vaccinations, y compris un week-end gigantesque avec plus de 830 000 rappels livrés samedi – le nombre le plus élevé jamais enregistré – et plus de 1,5 million de rappels signalés samedi et dimanche.

« J’ai été absolument époustouflé par la réponse du public à notre mission nationale pour que tout le monde soit boosté maintenant, avec plus des deux tiers des adultes éligibles en Angleterre ayant maintenant vu leur immunité renforcée », a déclaré un secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid.

Chaque adulte éligible peut désormais réserver son booster en ligne, le déploiement se poursuivant pendant ce qui est généralement une période de vacances de Noël au Royaume-Uni.

