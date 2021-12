Le Premier ministre britannique Johnson fait face à la rébellion du parti, 6 députés s’apprêtent à quitter le gouvernement en raison d’un projet de réglementation COVID

Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait face à une révolte dans son parti contre des restrictions COVID-19 plus strictes alors que le pays est confronté à la menace croissante de la variante omicron.

Johnson est apparu vulnérable à la suite d’une série de scandales qui ont abouti à une fureur croissante à propos des fêtes que son personnel a organisées et organisées alors que le pays observait un verrouillage strict pendant la saison de Noël 2020.

Des membres de haut rang du parti conservateur ajouteront au mal de tête de Johnson alors que des dizaines de membres prévoient de voter contre les restrictions strictes du «plan B» que Johnson espère introduire pour limiter l’impact de la variante omicron.

La Chambre des communes tiendra trois votes différents sur une série de mesures que Johnson prévoit d’introduire, notamment des passeports vaccinaux, des vaccins obligatoires pour les travailleurs du National Health Service et le port obligatoire du masque dans certains espaces publics.

Entre 60 et 80 députés conservateurs pourraient voter contre les passeports vaccinaux, un membre déclarant: « Le gouvernement n’a toujours présenté aucune preuve pour soutenir les mesures du » Plan B « . »

Et au moins six députés pourraient quitter le gouvernement de Johnson pour voter contre ses nouvelles restrictions proposées, a rapporté The Telegraph.

Une réaction aussi importante pourrait aider à mettre fin au règne de Johnson en tant que chef du parti alors que les discussions sur les lettres de « non-confiance » et un éventuel défi à la direction continuent de prendre de l’ampleur.

L’ancien ministre du Cabinet Liam Fox, qui était auparavant secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré à The Independent qu’il attendrait de voir le libellé des motions pour voir s’il peut s’opposer à la certification des vaccins pour l’entrée tout en soutenant une mesure qui remplacerait l’isolement par des tests quotidiens.

Le député conservateur Marcus Fysh a exprimé sa ferme opposition à toute proposition de vaccination obligatoire, notant que toute tentative pourrait diviser le parti. La communauté des affaires britannique serait mal à l’aise avec l’apparition possible de nouvelles restrictions.

Vendredi, un ministre a déclaré que Johnson était « dans une spirale de la mort », remarquant que les tests actuels avaient marqué « le début de la fin pour lui ».

Un autre ministre a déclaré au Guardian que les whips du parti « feraient beaucoup de travail ce week-end » pour essayer de sauver « les rougissements du Premier ministre ».

Downing Street a déclaré aux ministres qu’il examinerait les nouvelles mesures d’ici le 5 janvier 2022 au plus tard.

Le gouvernement Johnson a déjà annoncé l’introduction d’un passeport pour le vaccin COVID à partir du 15 décembre. Le passeport sera obligatoire pour l’entrée dans les boîtes de nuit, les événements intérieurs non assis avec 500 participants ou plus, les événements extérieurs non assis avec 4 000 participants ou plus et tout événement avec 10 000 ou plus participants.

Johnson aura besoin du soutien des membres du parti travailliste pour faire passer les restrictions du « Plan B ».