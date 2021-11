Le Premier ministre civil soudanais est de retour. Voici pourquoi des milliers de personnes protestent encore.

Près d’un mois après avoir pris le pouvoir, les dirigeants militaires soudanais ont libéré dimanche le Premier ministre civil Abdalla Hamdok et signé un accord le rétablissant dans ses fonctions dans le cadre de la transition progressive du Soudan vers la démocratie.

Hamdok, assigné à résidence depuis la fin du mois dernier, a prononcé un discours télévisé devant la nation lors de la signature d’un accord entre le gouvernement civil de Hamdok et la junte militaire, dirigée par le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, pour restaurer le gouvernement de transition mis en place après l’éviction de l’ancien dictateur Omar el-Béchir en 2019.

« La signature de cet accord ouvre la porte suffisamment grande pour relever tous les défis de la période de transition », a déclaré Hamdok lors de l’allocution.

Hamdok a également remercié les « amis régionaux et mondiaux » qui ont aidé à négocier l’accord dans son discours ; selon l’AP, les États-Unis et les Nations Unies ont tous deux joué un « rôle crucial » dans la réintégration de Hamdok.

L’accord de dimanche, selon le média égyptien Ahram Online, nécessite la formation d’un nouveau gouvernement de transition technocratique et l’adhésion à une version modifiée de l’accord de partage du pouvoir adopté pour la première fois en 2019 après la chute d’al-Bashir, ainsi que la libération des politiciens arrêtés. par le gouvernement militaire et une enquête transparente sur les décès survenus lors des manifestations contre le coup d’État.

Au moins 40 manifestants ont été tués depuis fin octobre, et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a déclaré jeudi dans un communiqué que les forces du régime avaient utilisé des balles réelles contre des manifestants pacifiques.

#Soudan #Hamdouk #Burhan Une entente:

* Libérez tous les prisonniers depuis la tentative de coup d’État.

* Unifier l’armée sous le commandement du gouvernement.

*accélérer la construction des institutions de l’État en vue des élections générales prévues dans quelques mois.

*mettre en œuvre l’Accord de paix de Juba – Dalia Ziada – اليا زيادة (@daliaziada) 21 novembre 2021

« Le Soudan reste la priorité », a déclaré Hamdok dimanche après sa libération. « Nous travaillerons à la construction d’un système démocratique solide pour le Soudan. »

Cependant, comme Joseph Siegle, directeur de recherche à l’Africa Center for Strategic Studies, a déclaré à Vox dimanche, le contenu complet et le contexte de l’accord – ainsi que ce que chaque partie a dû céder pour l’atteindre – sont toujours inconnus.

« Il y a beaucoup de place pour l’interprétation et l’interprétation erronée », a déclaré Siegle, y compris quant au rôle que l’armée devra jouer dans le gouvernement de transition restauré.

En raison de l’incertitude qui entoure toujours l’accord et des inquiétudes concernant le rôle de l’armée à l’avenir, les manifestations en faveur de la démocratie se sont poursuivies dimanche alors que des militants soudanais exigent des comptes pour le coup d’État. À Khartoum, la capitale, des milliers de personnes ont défilé vers le palais présidentiel pendant que Hamdok parlait, a déclaré dimanche le journaliste de Bloomberg Mohammad Alamin à Newshour de la BBC.

Le groupe de coalition Forces pour la liberté et le changement, qui a joué un rôle déterminant dans le renversement d’al-Bashir et qui a nommé Hamdok au poste de Premier ministre en 2019, a déjà refusé de reconnaître l’accord.

« Pour nous, ils doivent être tenus pour responsables des crimes qu’ils ont commis », a déclaré dimanche à l’animateur de Newshour Julian Marshall Siddiq Abu-Fawwaz, membre de la coalition des médias pour le FFC. « Qui est Hamdok pour conclure un accord de son propre chef et pour appeler cela une initiative nationale ? C’est un homme qui était en prison, et ils étaient en train de négocier avec lui à la maison, une arme pointée sur la tempe.

Néanmoins, l’ambassade des États-Unis à Khartoum a publié dimanche une déclaration, conjointement avec la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Canada, louant la libération de Hamdok et exprimant sa solidarité avec le peuple soudanais ; la Mission intégrée d’assistance à la transition des Nations Unies au Soudan a également tweeté une déclaration d’optimisme prudent.

« Le fait que la junte ait rendu le pouvoir à Hamdok est une évolution positive, mais il reste à voir ce que cela signifiera pour un contrôle civil réel sur l’armée et le gouvernement », Naunihal Singh, politologue et auteur de Seizing Power : La logique stratégique des coups d’État militaires, a déclaré Vox par courriel.

« La question demeure de savoir si le Premier ministre Hamdok aura la capacité de poursuivre ses objectifs politiques de manière illimitée, ou a-t-il dû accepter des limites dans le cadre d’un pacte qui lui a permis de revenir au pouvoir nominal », a déclaré Singh.

Comment le Soudan est-il arrivé ici ?

En avril 2019, un coup d’État militaire a mis fin aux 30 ans de règne du dictateur soudanais Omar el-Béchir, qui ont été marqués par la censure de la presse, l’emprisonnement de dissidents politiques et l’imposition d’une charia sévère, le tout appliqué par les forces de sécurité du régime. Après l’arrestation d’al-Bashir, l’armée a travaillé avec des parties civiles pour établir une transition vers la démocratie et un régime civil, comme l’a expliqué Jen Kirby de Vox en octobre :

Le cœur de ce mariage difficile était un pacte entre le Conseil militaire de transition, dirigé par al-Burhan, et les Forces de la liberté et du changement, la coalition de groupes d’opposition civile, dirigée par le Premier ministre désormais déchu Hamdok. L’objectif ultime du gouvernement de transition était de se transformer en un gouvernement entièrement (et finalement démocratiquement élu) dirigé par des civils, les militaires sortant des pouvoirs au pouvoir.

Cela comprenait un accord de partage du pouvoir de transition entre les dirigeants militaires et civils, qui a ensuite été amendé avec l’Accord de paix de Juba en 2020, un accord entre le gouvernement de transition et plusieurs groupes armés qui définit le processus constitutionnel et les accords de partage du pouvoir, entre d’autres conditions pour le futur gouvernement démocratique. De manière cruciale pour la crise actuelle, les dirigeants civils ont insisté sur une éventuelle structure gouvernementale libre de toute influence militaire ; le souvenir du régime d’al-Bashir et de sa brutalité était encore frais, et on ne pouvait pas faire confiance à un gouvernement dirigé sous les auspices de l’armée.

À la suite de l’accord constitutionnel de 2019 et de sa révision de 2020, a déclaré Siegle, le Soudan était le plus stable qu’il ait été dans l’histoire récente – de manière surprenante, dans la mesure où le gouvernement de transition a réussi à négocier des cessez-le-feu entre différents groupes belligérants, a réparé des alliances avec ses voisins et les communauté internationale et a commencé à perdre son statut de nation paria.

Mais ces progrès ont semblé éphémères lorsque al-Burhan a décidé de prendre le pouvoir le 25 octobre, forçant Hamdok à être assigné à résidence, détenant d’autres membres du gouvernement civil et utilisant la force meurtrière pour réprimer les protestations massives et généralisées contre le coup d’État qui a eu lieu au cours de le mois dernier.

« La rumeur disait que le Premier ministre avait été démis de ses fonctions avant la date de passation antérieure pour l’empêcher de menacer les intérêts fondamentaux de l’armée, à savoir éviter la responsabilité pour les violations des droits humains et éviter la perte d’entreprises économiques non rentables contrôlées par l’armée », a déclaré Singh à Vox.

Après avoir pris le pouvoir, a rapporté le New York Times le mois dernier, al-Burhan a dissous le gouvernement national du Soudan et imposé l’état d’urgence, en plus de l’arrestation de Hamdok et d’un certain nombre d’autres hauts dirigeants civils.

L’armée a également imposé un black-out quasi total des communications, selon le Washington Post, qui n’a néanmoins pas réussi à réprimer les manifestations rapides et bien organisées en faveur de la démocratie qui se sont poursuivies depuis le coup d’État.

En réponse au coup d’État, qui a commencé peu de temps après que Jeffrey Feltman, l’envoyé américain dans la Corne de l’Afrique, a quitté le pays, les États-Unis ont rapidement gelé 700 millions de dollars d’aide au Soudan, et l’Union africaine a également suspendu l’adhésion du Soudan à l’organisme.

Depuis le coup d’État, selon Siegle, la junte, dirigée par al-Burhan, a recherché un chef civil pour servir de premier ministre de proue tandis que l’armée maintenait le contrôle réel, et a même nommé certains politiciens du gouvernement d’al-Bashir, comme le général Mohammed Hamdan Dagalo, qui a mené des campagnes brutales contre les combattants de l’opposition au Darfour, à des postes de direction – essayant essentiellement de maintenir le régime que les groupes civils avaient tant sacrifié pour renverser il y a à peine deux ans.

Lorsque la junte n’a pas pu trouver une figure de proue suffisamment légitime, théorise Siegle, il a été décidé que Hamdok serait en mesure de reprendre ses fonctions et de présider un cabinet «technocratique». Ce que cela signifie n’est cependant pas clair : alors que les manifestants n’appellent à aucune influence militaire dans la sélection du cabinet, rien n’a été assuré que Hamdok serait libre de choisir ses propres ministres.

De nombreux défis restent à relever pour la transition démocratique du Soudan

À ce stade, ont déclaré des experts à Vox dimanche, il n’est pas facile de voir la voie à suivre pour la démocratie naissante du Soudan malgré le rétablissement d’un Premier ministre civil.

Selon Singh, « le mouvement démocrate sera très méfiant à ce stade et pourrait manifester et faire grève afin de s’assurer que leurs préoccupations restent à l’ordre du jour et soient poursuivies. A l’inverse, les acteurs militaires peuvent également ressentir le besoin de signaler et de repousser » après l’abandon du pouvoir.

Déjà, comme l’ont clairement indiqué les dirigeants civils des manifestations, il y a peu de confiance dans le retour au pouvoir de Hamdok, et les manifestations se poursuivront probablement, comme elles l’ont fait dimanche.

Un facteur de complication supplémentaire dans le Soudan post-coup d’État, en particulier si l’armée conserve un contrôle important sur le gouvernement, est la mesure dans laquelle les puissances extérieures seront en mesure d’influencer ce gouvernement, dit Siegle.

« [The coup] a en fait rendu le Soudan vulnérable aux influences extérieures, car vous avez un gouvernement non responsable et non élu », a déclaré Siegle, en particulier des gouvernements autoritaires voisins comme l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Cependant, si le renversement du coup d’État persiste et que la transition démocratique se poursuit comme prévu, le Soudan est sur la bonne voie pour organiser des élections à la mi-2023, les premières depuis des décennies. Dans l’intervalle, les dirigeants du pays auront du pain sur la planche pour jeter les bases d’élections libres, qui doivent avoir lieu en juillet 2023, et d’une gouvernance démocratique, comme la rédaction d’une nouvelle constitution.

Les manifestants exigent également une plus grande responsabilité pour les actions menées pendant le coup d’État et sous le régime d’al-Bashir, et Siegle prévient qu’un leadership civil fort à l’avenir sera essentiel pour garantir un calcul approfondi et transparent.

« Dans toute transition démocratique, en particulier lorsque vous avez de longues périodes d’influence autoritaire, et cela a été institutionnalisé, vous avez une situation où, un, il n’y a pas de civils expérimentés pour prendre le relais, et deux, les institutions sont structurées autoritairement, », a déclaré Siegle. Dans le meilleur des cas, construire des institutions démocratiques dans ces conditions est incroyablement difficile.

Selon Siegle, cependant, il est essentiel que le Soudan s’en tienne à sa tendance actuelle vers une transition démocratique, malgré une route potentiellement difficile à parcourir.

« La transition sera difficile, et il y aura une courbe d’apprentissage, et il y aura des erreurs et d’autres problèmes », a-t-il déclaré à Vox. « Cela est souvent présenté comme ‘Eh bien, peut-être que nous ne devrions pas faire ça’ ou ‘Peut-être que nous ne devrions pas agir si vite’, mais cela devient en quelque sorte un argument qui se perpétue. »