Le Premier ministre convoque un sommet de l’Union alors que Sturgeon déclare que le deuxième référendum est la “ volonté ” de l’Écosse

Le Premier ministre a invité le chef du SNP Nicola Sturgeon à des pourparlers de crise sur l’Union après que le premier ministre eut averti qu’il ferait obstacle à la démocratie s’il refusait à l’Écosse un deuxième référendum sur l’indépendance.

Le SNP a manqué d’un siège une majorité globale aux élections du parlement écossais, obtenant 64 sièges, mais le résultat final laisse encore à Holyrood une majorité indépendantiste.

Dans son discours de victoire, Mme Sturgeon a déclaré à ses partisans que le résultat prouvait qu’un deuxième vote pour l’indépendance était la «volonté du pays» et a déclaré que tout politicien de Westminster qui s’opposait «se battait avec les souhaits démocratiques du peuple écossais».

Mais Boris Johnson, dans une lettre à Mme Sturgeon, a fait valoir que le Royaume-Uni était «mieux servi lorsque nous travaillons ensemble» et a appelé à une conversation sur «nos défis communs» pour nous remettre de la pandémie.

Dans une lettre partagée par le n ° 10, le Premier ministre a félicité Mme Sturgeon pour sa réélection et a déclaré: «Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, aux collègues du gouvernement britannique et à d’autres, lors d’une réunion au sommet pour discuter de nos défis communs et de la manière dont nous peuvent travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour les surmonter.

«Nous aurons tous nos propres perspectives et idées – et nous ne serons pas toujours d’accord – mais je suis convaincu qu’en apprenant les uns des autres, nous pourrons mieux reconstruire, dans l’intérêt des personnes que nous servons.»

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a souligné que, malgré la forte préférence de l’Écosse pour les partis indépendantistes, ce serait une «grave erreur» de poursuivre un autre sondage aux frontières.

Élections politiques / Graphiques PA

Le ministre du Cabinet a déclaré à BBC News: «Je ne sais pas ce que l’avenir pourrait nous réserver, mais notre seul objectif à l’heure actuelle doit être le rétablissement, et je pense que le fait d’être distrait de quelque manière que ce soit par des discussions sur les querelles constitutionnelles serait une grave erreur.»

Le différend sur un référendum de suivi est survenu alors que les récriminations travaillistes ont commencé sur sa mauvaise performance lors des élections du Super jeudi jeudi.

La dirigeante travailliste adjointe, Angela Rayner, a été limogée samedi de ses fonctions de présidente et de coordinatrice de la campagne nationale.

Cela vient après que le groupe de l’opposition a perdu l’élection partielle de Hartlepool – la ville du Nord-Est votant pour un député conservateur pour la première fois en 60 ans – et subit une perte nette de six conseils et plus de 200 sièges aux élections locales en tant qu’électeurs. dans son cœur traditionnel désertait la fête.

Des personnalités de premier plan à gauche du parti ont critiqué cette décision, l’ancien chancelier de l’ombre John McDonnell la qualifiant de «lâche évitement de responsabilité» par le chef Sir Keir Starmer

La querelle est survenue alors que les travaillistes se sont mieux comportés dans les résultats de samedi, produisant des victoires surprises dans les concours de maires de l’ouest de l’Angleterre et du Cambridgeshire et de Peterborough, tout en remportant confortablement des seconds mandats dans le Grand Manchester et la région de Liverpool City avec Andy Burnham et Steve Rotheram respectivement.

M. Burnham – qui a été installé comme favori des bookmakers pour remplacer Sir Keir, bien qu’il ne soit pas député – n’a pas fermé la porte à la possibilité de devenir le prochain dirigeant travailliste, en disant: «Dans un avenir lointain, si le parti était jamais sentir qu’il avait besoin de moi, eh bien, je suis là et ils devraient me contacter.

À Londres, Sadiq Khan du Labour a dû attendre tard dans la nuit pour découvrir qu’il avait remporté un deuxième mandat en tant que maire de l’hôtel de ville après avoir repoussé un défi du rival conservateur Shaun Bailey, et Marvin Rees a remporté un deuxième mandat en tant que maire de Bristol pour Travailliste, battant la candidate verte Sandy Hore-Ruthven au second tour après l’élimination des candidats libéraux démocrates et conservateurs.

Ailleurs en Angleterre, les conservateurs ont complété leur triplé de victoires pour accompagner leur victoire choquante aux élections partielles de Hartlepool et la victoire du maire de Tees Valley lorsque Andy Street a été réélu maire de West Midlands.

À la fin de samedi, avec les résultats de 129 des 143 conseils anglais, les conservateurs avaient un gain net de 11 autorités et plus de 280 sièges, tandis que les travaillistes avaient une perte nette de six conseils et plus de 220 sièges.

M. Johnson a promis qu’il n’y aurait «aucune interruption dans le nivellement» après son démantèlement supplémentaire réussi du soi-disant «mur rouge» du Labour, ajoutant: «Les électeurs ont mis leur confiance dans les représentants conservateurs, les conseillers et les maires et nous devons tenir leurs promesses. . »

Au Pays de Galles – comme en Ecosse et en Angleterre – le parti au pouvoir a été récompensé par les électeurs.

Le Welsh Labour de Mark Drakeford a évité le genre de raclée électorale que Sir Keir a endurée vendredi.

Avec les déclarations finales faites samedi, le parti travailliste a terminé avec exactement la moitié des 60 sièges du Senedd – un de moins qu’une majorité globale – égalant ses meilleurs résultats de tous les temps.

Le premier ministre, M. Drakeford, qui a prolongé la majorité pour son siège à Cardiff West de plus de 10 000 voix, s’est voué à être «radical» et «ambitieux» au sein du gouvernement.