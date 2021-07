Le Premier ministre espagnol rencontre Tim Cook à Apple Park

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rencontré Tim Cook à Apple Park dans le cadre de sa tournée en cours aux États-Unis

Sánchez a rencontré Cook vendredi, se rendant sur Twitter pour partager son appréciation pour Cook et invitant Apple à investir davantage dans le pays :

Dans une interview, Sánchez a déclaré “Nous prévoyons une augmentation (des) investissements d’Apple en Espagne dans les années à venir, dans ces deux domaines… Tout d’abord, l’intelligence artificielle et, puisque nous avons cet énorme pari de convertir l’Espagne en une sorte de hub audiovisuel européen, voir Apple TV aussi engagée avec mon pays”

Le Premier ministre est actuellement en tournée aux États-Unis pour promouvoir les entreprises espagnoles alors que l’Espagne cherche à mettre en œuvre son plan de relance à la suite de la pandémie de COVID-19. Sánchez est arrivé aux États-Unis mercredi, mais a connu quelques jours difficiles car les investisseurs américains sont préoccupés par les nouvelles lois du pays sur le logement et les réformes du travail proposées. De ‘El País’ plus tôt cette semaine

Au cours de la première journée de sa visite aux États-Unis mercredi, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été confronté à la dure réalité de certains des plus grands fonds d’investissement de la plus grande économie du monde : ils ne sont pas contents d’une nouvelle loi sur le logement en L’Espagne parce que cela pourrait limiter les hausses de loyer, et ils se méfient également des réformes du travail préparées par le gouvernement espagnol après un accord entre le Parti socialiste de Sánchez (PSOE) et son partenaire de coalition, le gauchiste Unidas Podemos.