Le Premier ministre finlandais de 36 ans s’excuse d’avoir été en boîte après un contact étroit avec COVID-19

La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’est excusée cette semaine pour être sortie dans une boîte de nuit à Helsinki ce week-end après que son ministre des Affaires étrangères eut été testé positif au COVID-19.

La femme de 36 ans a déclaré qu’elle passait du temps avec son mari, était allée dîner, avait vu des amis et « passait aussi du temps le soir et la vie nocturne ».

Samedi soir, son secrétaire d’État l’a appelée pour lui annoncer que le ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto avait été testé positif au COVID-19.

La ministre des sociaux-démocrates Sanna Marin s’adresse aux médias après son élection en tant que nouveau Premier ministre de Finlande, à Helsinki, Finlande, le mardi 10 décembre 2019. (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP)

En Finlande, les personnes entièrement vaccinées ne sont pas obligées de se mettre en quarantaine, alors elle a continué sa soirée et a laissé son téléphone de travail à la maison.

Ce n’est que dimanche qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait reçu des instructions supplémentaires sur son téléphone professionnel pour éviter tout contact avec d’autres personnes et se faire tester pour COVID-19.

« J’aurais dû faire preuve de plus de considération samedi soir », a écrit Marin sur Facebook. « Je suis vraiment désolé. »

Le tabloïd finlandais Seiska a publié des photos et s’est entretenu avec des fêtards qui ont vu Marin dans la boîte de nuit Butchers vers 3 heures du matin, aux premières heures du dimanche matin.

La candidate au poste de Premier ministre finlandais, Sanna Marin, sourit après avoir remporté le vote du candidat Premier ministre du SDP contre Antti Lindtman, à Helsinki, en Finlande, le dimanche 8 décembre 2019. (Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP)

Marin a déclaré mercredi à la chaîne de télévision finlandaise Yle qu’elle avait été testée négative dimanche et lundi et qu’elle comprenait pourquoi les agents publics avaient besoin de directives plus strictes que les citoyens.

Le conseil du Parti social-démocrate au pouvoir en Finlande a nommé Marin au poste de Premier ministre en décembre 2019, faisant d’elle la plus jeune chef de gouvernement de l’histoire du pays à seulement 34 ans.

D’autres dirigeants nordiques ont également attiré la colère de leurs citoyens pour avoir bafoué les règles du COVID-19.

Le Premier ministre norvégien Erna Solberg a été condamné à une amende de 20 000 couronnes norvégiennes, soit environ 2 250 $, pour avoir organisé une fête d’anniversaire de 13 personnes en février, malgré l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à l’époque, selon ..

Un haut responsable suédois, Dan Eliasson, a démissionné plus tôt cette année après s’être rendu aux îles Canaries pour rendre visite à sa fille.

Nancy Pelosi s’est rendue dans un salon de coiffure californien l’année dernière, bafouant les restrictions de l’État sur les coronavirus. (Fox News)

Aux États-Unis, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a visité un salon de coiffure l’année dernière, même si les rendez-vous à l’intérieur étaient interdits à l’époque.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a également été critiqué l’année dernière après avoir mangé au French Laundry, un restaurant gastronomique de la Napa Valley, malgré le verrouillage strict de son État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.