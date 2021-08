in

Le Pays de Galles passera désormais au niveau d’alerte zéro lors du plus grand assouplissement des restrictions au Pays de Galles depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les nouvelles règles n’incluent aucune distanciation sociale au travail et les pubs ne seront plus tenus d’utiliser le service à table.

Avant samedi, seules six personnes sont autorisées à se réunir dans des maisons privées au Pays de Galles.

L’assouplissement des restrictions à l’intérieur sera la première fois depuis le début de la pandémie, les restrictions à l’intérieur sont complètement levées au Pays de Galles.

Le premier ministre annoncera officiellement cette décision lors de la conférence de presse de vendredi.

Les personnes au Pays de Galles qui sont entièrement vaccinées et sont en contact étroit avec une personne atteinte de Covid ne seront pas tenues de s’isoler.

Cependant, le public au Pays de Galles devrait toujours porter des masques dans les transports publics et dans les magasins.

Les gens sont également toujours invités à travailler à domicile si possible et devront s’isoler pendant 10 jours s’ils sont positifs au Covid.

Mark Drakeford, le premier ministre, a admis que la pandémie n’était pas terminée. “La pandémie n’est pas encore terminée et nous devons tous travailler ensemble pour faire tout notre possible pour garder ce virus sous contrôle”.

Il a poursuivi “Même si vous avez été complètement vacciné, se réunir à l’extérieur est plus sûr qu’à l’intérieur; laissez l’air frais entrer dans les espaces intérieurs, faites-vous tester même pour des symptômes légers et isolez-vous lorsque vous êtes tenu de le faire.”

La majorité des restrictions en Angleterre ont été levées le 19 juillet.