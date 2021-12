Le Premier ministre Gati Shakti : « Un changement dans l’accélération de la croissance industrielle de l’Inde »

En octobre 2021, le Premier ministre Shri Narendra Modi a officiellement présenté le plan directeur du Premier ministre Gati Shakti, un méga projet de Rs 100 lakh crore qui envisage de se réunir sur une plate-forme numérique commune.

Par Siraj Saiyed,

L’infrastructure marque le développement d’un pays/état ou de n’importe quel endroit. Pas étonnant que le développement des infrastructures soit une condition préalable à la fondation d’un développement économique à grande échelle. Cela étant dit, à l’ère d’aujourd’hui, l’un des éléments clés du développement optimal des infrastructures est de s’assurer que les biens et les personnes sont en mesure de se déplacer de manière efficace et transparente et de passer d’un mode de transport à l’autre. Cela nécessite une approche coordonnée et interconnectée – dans laquelle les routes alimenteraient idéalement les voies ferrées, qui pourraient ensuite se connecter aux ports, etc.

Ce que nous soulignons essentiellement ici, c’est l’importance de la connectivité multimodale et des systèmes de transport multimodaux, qui garantissent que les produits et services atteignent le dernier kilomètre. De plus, la croissance industrielle d’un pays ne se produit jamais en silos ou de manière décousue. La création d’un réseau multimodal à l’échelle nationale efficace dans lequel divers ministères travaillent en étroite coordination pour accélérer la croissance industrielle et la facilité de faire des affaires aurait pu sembler un rêve lointain en Inde dans le passé ; mais maintenant avec le lancement de PM Gati Shakti, cela peut bientôt devenir une réalité !

En octobre 2021, le Premier ministre Shri Narendra Modi a officiellement présenté le plan directeur du Premier ministre Gati Shakti – un méga projet de Rs 100 lakh crore qui envisage de se réunir sur une plate-forme numérique commune. Les diverses activités d’infrastructure planifiées et exécutées par 16 ministères et départements centraux – y compris les chemins de fer, les routes et les autoroutes, l’électricité, les télécommunications, la navigation et l’aviation, entre autres. Essentiellement, Gati Shakti est une plate-forme numériquement intégrée à la pointe de la technologie qui utilise la technologie pour mettre les informations relatives aux infrastructures à la disposition de toutes les parties prenantes clés à différents niveaux – central, étatique, organismes civiques urbains et même panchayats, ce qui à son tour permettra au mise en œuvre d’innombrables projets pour les simplifier, les rendre plus efficaces et, surtout, les rendre énormément plus rapides.

En facilitant une connectivité multimodale transparente ainsi qu’une meilleure coordination intra-gouvernementale grâce à une collaboration dynamique en temps réel entre différents organismes ou départements, le Premier ministre Gati Shakti Yojana donnera non seulement une impulsion majeure aux secteurs de la logistique et des transports du pays et aux corridors industriels, mais également dans un avenir proche, est destiné à créer davantage d’opportunités d’emploi et d’industries, à réduire considérablement les délais d’exécution et à améliorer la productivité en termes d’exécution de projets, à améliorer la transparence et la responsabilité dans l’écosystème, et à long terme, il a le potentiel d’optimiser l’Inde la compétitivité du secteur manufacturier et son rythme de croissance industrielle globale et de croissance du PIB dans les années à venir.

Une approche holistique de la gestion des infrastructures est désormais plus critique que jamais, car nous avons déjà atteint une ère où l’infrastructure n’est plus considérée comme un simple réseau composé d’actifs individuels, mais l’infrastructure et les secteurs connexes sont désormais considérés comme de vastes interconnectés. systèmes. Et pour ce qui est de maintenir la nation en phase avec ce changement de paradigme au sein de l’espace de développement des infrastructures, le plan directeur de Gati Shakti a en effet fait mouche avec sa vision louable et pertinente dans le temps d’encourager la «croissance holistique des infrastructures».

En conclusion

Nous sommes fermement convaincus que le Gati Shakti Yojana favorisera non seulement la croissance des infrastructures et de l’industrie en Inde, mais renforcera également la prospérité économique globale du pays. Il s’agit sans aucun doute d’une étape décisive vers la croissance économique progressive de l’Inde ; et nous sommes ravis de voir l’avenir se dérouler alors que l’Inde libère son incroyable potentiel de croissance en exploitant simultanément et stratégiquement « Gati » (Vitesse) et « Shakti » (Puissance).

(L’auteur est directeur du groupe ARETE. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

