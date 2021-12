Le Premier ministre hongrois prévient que l’unité de l’UE « s’effrite » en raison de la crise croissante des migrants | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban (Image : Ali Balikci/Agence Anadolu via .)

Le Premier ministre de droite Viktor Orban a déclaré que la crise avait révélé des lignes de fracture entre les membres de l’UE qui croient en un État et ceux qui recherchent un « État post-national ».

Il a déclaré que les problèmes avaient commencé en 2015, lorsqu’Angela Merkel a ouvert les frontières de l’Allemagne à un million de réfugiés syriens. Avec la Biélorussie accusée de militariser les migrations et le doigt suspect pointé vers la Russie de Vladimir Poutine, M. Orban a averti que pour beaucoup en Europe « la patrie est centrale ».

Ses commentaires viennent au milieu des craintes que la Russie envisage une invasion de l’Ukraine l’année prochaine. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont exprimé leur « profonde inquiétude » quant au fait que la Russie a amassé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, alors que les alliés mettaient en garde contre les conséquences d’une invasion.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a évoqué la menace d’une incursion russe lors de discussions avec ses homologues américain et allemand avant une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool hier, à laquelle participait le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

Avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, elle a convenu qu’il y aurait de « graves conséquences » pour Moscou si des troupes étaient envoyées de l’autre côté de la frontière.

Liz Truss et le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. (Image : OLIVIER DOULIERY/. via .)

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré que Mme Truss et M. Blinken « ont tous deux convenu de leur soutien à l’Ukraine » et « ont exprimé leur profonde inquiétude quant au renforcement des troupes russes à la frontière de l’Ukraine ».

« En outre, ils ont déclaré que toute incursion de la Russie serait une erreur stratégique pour laquelle il y aurait de graves conséquences », a-t-il déclaré.

M. Orban a déclaré qu’il avait entretenu des relations étroites avec la chancelière allemande nouvellement à la retraite, Mme Merkel, car ils se sont tous deux tenus ensemble pour « un objectif commun, une Europe dans laquelle toutes les nations peuvent se sentir chez elles ».

Mais la crise migratoire de 2015 a marqué le début du changement du paysage de l’UE, a déclaré M. Orban.

« (C’est) une sorte de blessure dont le mouvement de l’athlète ne sera plus ce qu’il était. Il se rééduque, il essaie, il se débat, mais plus par honneur. Il sait, et au bout d’un moment il admet, il peut ne pas récupérer son ancienne forme.

Il a déclaré que la crise « a révélé les profondes différences philosophiques, politiques et émotionnelles entre nous sur le concept de nations, sur la liberté et sur le rôle de l’Allemagne », et « a révélé que pour les Hongrois et les autres Européens centraux, la patrie est essentielle ».

La chancellerie d’Angela Merkel a pris fin après 16 ans. (Image : Sean Gallup/.)

M. Orban a déclaré que « le tissu de l’unité européenne s’effilochait », avertissant qu’il faudrait « des efforts surhumains » pour rétablir la coopération.

Alors que la Hongrie a été critiquée pour avoir érigé une clôture en fil de rasoir le long de sa frontière avec la Serbie en 2015, les experts ont déclaré que c’était exactement ce que l’UE faisait maintenant en Pologne pour compenser les effets des « migrants armés » de Biélorussie.

« Orban peut se tourner vers l’UE et dire : » Nous vous l’avions dit en 2015 « . L’UE construit des frontières avec la Biélorussie, ce pour quoi elle a condamné Orban », a déclaré l’expert russe Taras Kuzio, chercheur à la Henry Jackson Society. groupe de réflexion.

Mais soulignant les liens étroits de M. Orban avec Moscou, il a demandé si la Russie avait peut-être joué un rôle dans la crise de 2015. Il a déclaré: « L’expression » migrants militarisés » vient d’être inventée au-dessus de la Biélorussie, orchestrée par Poutine.

« Mais Poutine, avec l’aide de la Turquie, le faisait en 2015.

« Lorsque la Russie bombardait des civils en Syrie, beaucoup pensaient que le but était de pousser les migrants vers la Turquie, puis vers l’UE. Cela conduit à la déstabilisation et à la croissance de l’extrême droite, comme l’AfD en Allemagne, qui a obtenu ses meilleurs résultats en 2015 .

« L’UE se réveille toujours tard. Elle n’était pas disposée à pointer du doigt la Russie en 2015. Elle le fait maintenant qu’elle est à sa frontière. »

Cela survient alors que les tensions entre l’Occident et la Russie continuent de monter à cause de la perspective d’un conflit en Ukraine. La semaine dernière, des rapports du renseignement américain ont déclaré que la Russie s’était positionnée pour envahir le pays avec 175 000 soldats l’année prochaine – des sources ukrainiennes craignant que cela ne se produise dès le mois prochain.

Le nouveau chef des forces armées britanniques, l’amiral Sir Tony Radakin, a prévenu qu' »une invasion complète de l’Ukraine serait d’une ampleur jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Après des entretiens avec M. Poutine, le président américain Joe Biden a exclu l’envoi de troupes américaines sur le sol ukrainien.

À Londres, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré qu’il y avait une gamme d' »options défensives » pour l’OTAN à déployer, faisant allusion à des cyber-attaques.

M. Biden a promis « des conséquences économiques comme il n’en a jamais vues » en cas d’attaque de M. Poutine.

Il s’agit notamment de la fermeture du gazoduc Nord Stream 2, des restrictions imposées aux banques russes et même de la déconnexion de la Russie du système de paiement financier mondial Swift.

Lors d’une conférence à Stockholm, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie présenterait bientôt des propositions pour un nouveau pacte de sécurité européen qui, espérait-il, empêcherait l’OTAN de s’étendre davantage vers l’Est.