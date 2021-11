Le Premier ministre indien Narendra Modi exhorte les pays à collaborer sur Bitcoin et la crypto-monnaie

par Kevin Helms, Bitcoin :

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exhorté les pays démocratiques à travailler ensemble pour garantir que la crypto-monnaie, en particulier le bitcoin, ne se retrouve pas entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, le gouvernement Modi travaille sur un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies en Inde.

Le Premier ministre indien Modi à propos du Bitcoin et de la crypto-monnaie

Le Premier ministre indien Narendra Modi a parlé de la crypto-monnaie, en particulier du bitcoin, lors de son discours d’ouverture virtuel au Sydney Dialogue mercredi.

Il a appelé les pays à travailler ensemble pour s’assurer que la crypto-monnaie ne tombe pas entre de mauvaises mains. « Prenez par exemple la crypto-monnaie ou le bitcoin. Il est important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble à ce sujet et veillent à ce que cela ne tombe pas entre de mauvaises mains, ce qui pourrait gâcher notre jeunesse », a déclaré Modi.

En outre, le Premier ministre a exhorté l’Australie et les partenaires de l’Inde dans la région Indo-Pacifique « et au-delà » à investir ensemble dans les technologies futures pour « approfondir le renseignement et la coopération opérationnelle et développer des normes communes pour la gouvernance des données et le flux transfrontalier de données ».

Modi a expliqué que l’ère numérique change tout. En plus de redéfinir la politique, les économies et les sociétés, elle a soulevé de nouvelles questions sur la souveraineté, la gouvernance, l’éthique, les droits et la sécurité.

La déclaration du Premier ministre sur la crypto-monnaie et le bitcoin est intervenue après qu’il aurait présidé une réunion globale sur le sujet à la suite d’une consultation avec la banque centrale, la Reserve Bank of India (RBI), le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur.

Cette semaine, le Comité parlementaire permanent des finances de l’Inde a également tenu une réunion avec des représentants de l’industrie de la cryptographie. Il s’agissait de la toute première discussion parlementaire de l’Inde sur le vaste sujet de la crypto-finance impliquant l’industrie.

Pendant ce temps, le gouvernement de Modi travaille sur un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Des rapports récents suggèrent que le gouvernement envisage de réglementer les cryptos en tant qu’actifs, permettant aux Indiens de les détenir en tant qu’investissements. Cependant, l’utilisation de la crypto pour les paiements et les transactions sera probablement interdite.

La banque centrale indienne a continué d’exprimer des préoccupations « sérieuses et majeures » concernant la crypto-monnaie. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que la banque centrale avait déjà fait part de ses préoccupations au gouvernement.

En outre, Business Standard a rapporté mercredi que le gouvernement envisageait de classer les échanges de crypto-monnaie comme des plates-formes de commerce électronique et de prélever une taxe sur les produits et services (TPS) de 1% sur eux.

