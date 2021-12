Le Premier ministre indien subit un autre piratage sur Twitter ; Un faux tweet a envoyé des bitcoins prometteurs à tous les Indiens

Le compte Twitter du Premier ministre indien Narendra Modi a été brièvement piraté dimanche matin, heure locale, la deuxième attaque de ce type contre un compte lié au Premier ministre en un peu plus d’un an.

Alors que le compte a été restauré rapidement, le pirate a eu le temps de tweeter, à tort, que l’Inde avait adopté le bitcoin comme monnaie légale et que le gouvernement avait acheté 500 bitcoin et les distribuerait à tous les Indiens.Le tweet a rapidement été supprimé et un autre tweet a été envoyé annonçant que le compte avait été sécurisé.

Le pseudo Twitter de PM @narendramodi a été très brièvement compromis. L’affaire a été signalée à Twitter et le compte a été immédiatement sécurisé. Pendant la brève période où le compte a été compromis, tout Tweet partagé doit être ignoré. – PMO Inde (@PMOIndia) 11 décembre 2021

Étant donné que le gouvernement est sur le point d’envisager de réglementer les crypto-monnaies, certains responsables appelant à une interdiction totale, si le pirate informatique est pro-crypto, ce n’était peut-être pas le meilleur moyen de gagner en sympathie pour leur cause. Dans le cadre d’un piratage généralisé de Twitter comptes de personnes éminentes l’année dernière, le compte du fonds de secours du Premier ministre Modi a été repris et un faux tweet a été envoyé pour solliciter des dons sur un compte appartenant aux pirates.