Le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi en sécurité après une tentative d’assassinat – « Missiles de trahison » | Monde | Nouvelles

La résidence de Mustafa Al-Kadhimi à Bagdad aurait été la cible d’un drone explosif samedi selon le média Al-Hadath.

Les premiers rapports suggèrent que l’appareil a causé 10 blessures dans les rangs de la flotte de protection du Premier ministre.

Le service antiterroriste déploie ses membres dans une large mesure à l’intérieur de la zone verte de Bagdad, rapporte le média Asharq.

Citant la Security Media Cell, Sky News Arabia a rapporté : « Le Premier ministre irakien est en bonne santé et l’attaque a entraîné des pertes matérielles. »

Dans une déclaration sur Twitter, M. Al-Kadhimi a déclaré : « J’étais et je suis toujours un projet de rédemption pour l’Irak et le peuple irakien.

« Les missiles de la trahison ne décourageront pas les croyants, et un cheveu ne sera pas ébranlé par la fermeté et l’insistance de nos forces de sécurité héroïques pour préserver la sécurité du peuple, réaliser le droit et mettre la loi en place.

« Je vais bien, Dieu soit loué, parmi mon peuple, et j’appelle tout le monde au calme et à la retenue, pour le bien de l’Irak. »

PLUS À VENIR…