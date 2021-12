Le Premier ministre israélien Bennett dit qu’il n’est pas opposé au « bon » accord nucléaire avec l’Iran

Israël dit également que les négociations doivent être accompagnées d’une menace militaire « crédible » pour s’assurer que l’Iran ne tarde pas indéfiniment.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré mardi qu’il n’était pas opposé à un « bon » accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales, mais a exprimé son scepticisme quant à l’émergence d’un tel résultat des négociations en cours.

Bennett a pris la parole un jour après que les négociateurs iraniens et cinq puissances mondiales aient repris les pourparlers à Vienne sur le rétablissement de l’accord nucléaire en lambeaux de 2015 avec Téhéran. Il a réitéré qu’Israël n’était lié par aucun accord, lui laissant une marge de manœuvre militaire.

« En fin de compte, bien sûr, il peut y avoir une bonne affaire », a déclaré Bennett à la radio de l’armée israélienne. « Est-ce que cela devrait se produire pour le moment dans la dynamique actuelle ? Non, car une position beaucoup plus dure est nécessaire. Bennett a également démenti les affirmations de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu selon lesquelles il avait accepté une politique de « sans surprise » avec Washington, ce qui signifie qu’il serait franc sur ses intentions militaires concernant l’Iran avec son premier allié et serait donc potentiellement entravé.

« Israël conservera toujours son droit d’agir et se défendra par lui-même », a-t-il déclaré.

Israël a observé avec inquiétude les pays européens, la Russie et la Chine reprendre les pourparlers avec l’Iran ces dernières semaines. Téhéran a adopté une position ferme dans les négociations, suggérant que tout ce qui a été discuté lors des précédents cycles diplomatiques pourrait être renégocié et exigeant un allégement des sanctions alors même qu’il accélère son programme nucléaire.

Bennett a exhorté les négociateurs à adopter une ligne plus ferme contre l’Iran. Israël n’est pas partie aux pourparlers mais s’est engagé dans un blitz de diplomatie en marge pour tenter d’influencer ses alliés pour qu’ils fassent davantage pression sur l’Iran pour qu’il freine son programme nucléaire.

À Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a déclaré à la télévision d’État qu’un « accord rapide et approprié dans un proche avenir » est possible si les autres parties aux négociations font preuve « de sérieux et de bonne volonté ».

L’accord historique de Téhéran en 2015 a accordé à l’Iran un allègement des sanctions en échange de restrictions sur son programme nucléaire. Mais en 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a retiré l’Amérique de l’accord et imposé des sanctions radicales à l’Iran. Les autres signataires ont lutté pour maintenir l’accord en vie.

Le dernier cycle de pourparlers à Vienne, le huitième, s’est ouvert lundi, 10 jours après l’ajournement des négociations pour que le négociateur iranien rentre chez lui pour des consultations. Le cycle précédent, le premier après un écart de plus de cinq mois causé par l’arrivée d’un nouveau gouvernement de ligne dure en Iran, a été marqué par des tensions sur les nouvelles demandes iraniennes.

L’Iran affirme que ses activités nucléaires sont à des fins pacifiques. Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi et s’est fermement opposé à l’accord de 2015.

Il dit qu’il veut un accord amélioré qui impose des restrictions plus strictes sur le programme nucléaire iranien et aborde le programme de missiles à longue portée de l’Iran et son soutien aux mandataires hostiles le long des frontières d’Israël.

Israël dit également que les négociations doivent être accompagnées d’une menace militaire « crédible » pour s’assurer que l’Iran ne tarde pas indéfiniment.

