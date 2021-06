Actualités Bitcoin

Le Premier ministre italien Mario Draghi appelle à plus de stimulation et “rapidement” pour une croissance du niveau pré-pandémique

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est d’accord, elle a déclaré qu’il était « trop tôt » et « inutile » pour discuter de la réduction des mesures de relance.

Le Premier ministre italien Mario Draghi appelle à davantage de mesures de relance économique dans les pays européens pour soutenir la croissance et la ramener aux niveaux d’avant la pandémie.

“L’incertitude prolongée signifie que les arguments en faveur d’une expansion monétaire et budgétaire restent convaincants”, a déclaré vendredi l’ancien chef de la Banque centrale européenne (BCE) dans un discours à Barcelone.

Selon lui, l’objectif ne sera pas atteint ” sans effort supplémentaire ” en tant que tel, ils doivent ” agir rapidement et efficacement “.

L’ancien banquier central est connu pour l’assouplissement de sa politique d’expansion. Les finances publiques de l’économie de la zone euro sont en effet soutenues par le soutien de la BCE.

Alors que l’offre des économies est protégée, “nous devons maintenant nous assurer que la demande augmente pour répondre à ces niveaux d’offre”, a déclaré Draghi, ajoutant: l’Europe “devrait viser à dépasser la trajectoire de croissance d’avant la pandémie”.

Après avoir subi une contraction de 9% en 2020, l’Italie est vue en croissance de 4,6% cette année par la BCE.

Draghi a également partagé une prévision de 4,2% mais a déclaré que ces chiffres seraient révisés à la hausse “de manière significative” à mesure que la confiance reviendrait parmi les familles et les entreprises.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est d’accord, et la décision de maintenir les achats d’obligations d’urgence à des niveaux élevés la semaine dernière a été fortement influencée par ses commentaires lorsqu’elle a déclaré qu’il était “beaucoup trop tôt” et “en fait inutile” de même penser à réduire la relance en ce moment.

« C’est trop tôt, c’est prématuré, il est inutile de discuter de ces problèmes à plus long terme », a-t-elle réitéré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.