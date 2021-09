Le Premier ministre Modi a parlé en homme d’État et a rendu le pays fier: le chef du BJP JP Nadda

in

Nadda a déclaré que le Premier ministre avait fortement exprimé le point de vue de l’Inde sur diverses questions et attiré l’attention du monde sur les problèmes mondiaux.

Saluant le discours du Premier ministre Narendra Modi à l’Assemblée générale des Nations Unies samedi, le BJP a déclaré qu’il parlait comme un homme d’État et que son discours a rendu le pays fier.

Le président du BJP, JP Nadda, a déclaré dans un communiqué que Modi avait hissé le drapeau idéologique de l’Inde dans le monde et a affirmé que l’attention que la communauté internationale lui accorde montre que l’Inde s’est imposée comme une grande puissance sous sa direction.

Modi n’a qu’un seul objectif, qui est de faire à nouveau de l’Inde un “vishwa gourou”, a-t-il déclaré.

Nadda a déclaré que le Premier ministre avait fortement exprimé le point de vue de l’Inde sur diverses questions et attiré l’attention du monde sur les problèmes mondiaux.

Notant que Modi a parlé de questions allant du COVID-19 et de la vaccination au terrorisme et aux frontières maritimes, Nadda l’a félicité d’avoir travaillé pour rassembler la communauté internationale.

Modi a montré au monde avec son action comment l’Inde a franchi la distance entre “la démocratie peut livrer” et “la démocratie a livré”, a-t-il déclaré.

Il a également noté que Modi a également mentionné l’idéologue du BJP Deendayal Upadhyay, dont l’anniversaire de naissance est tombé samedi, et ses principes sur la scène mondiale.

Le Premier ministre a également adressé un message sévère aux pays utilisant le terrorisme comme outil politique, a déclaré Nadda, ajoutant que Modi a de nouveau souligné l’engagement de l’Inde à aider le peuple afghan.

Modi a déclaré samedi que les pays ayant une “pensée régressive” qui utilisent le terrorisme comme “outil politique” doivent comprendre que c’est une “menace tout aussi grande” pour eux aussi, dans une attaque voilée contre le Pakistan qui est accusé par ses voisins de fournir refuges pour les terroristes.

S’adressant ici à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Modi a également appelé à veiller à ce qu’aucun pays « tente de profiter de la situation délicate en Afghanistan et de l’utiliser pour ses propres intérêts égoïstes ». Pleurant la perte de vies perdues à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, il a également réitéré l’engagement de l’Inde à commencer à vacciner les personnes dans le besoin dans d’autres pays, alors même qu’il lançait un appel clair aux fabricants pour « Viens, fabrique un vaccin en Inde ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.