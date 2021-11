Le Premier ministre Modi annonce le retrait des lois agricoles : voici ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar

Tomar a dit qu’il était peiné que le gouvernement n’ait pas pu expliquer les avantages des lois agricoles aux agriculteurs.

Le ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar, qui dirigeait le processus de dialogue entre le gouvernement et les syndicats d’agriculteurs, a déclaré aujourd’hui que le Premier ministre Narendra Modi avait tenté d’apporter des réformes dans le secteur agricole, mais les lois ont été abrogées aujourd’hui après l’échec des négociations. Il a déclaré que le retrait des lois est une étape bienvenue.

« Le Premier ministre Narendra Modi avait tenté d’apporter des réformes dans le secteur agricole. Mais en raison de certaines situations, certains agriculteurs s’y sont opposés. Quand nous avons pris le chemin des discussions et essayé de leur expliquer, nous n’avons pas pu réussir. Ainsi, à l’occasion de Prakash Parv aujourd’hui, le Premier ministre Modi a décidé d’abroger les lois agricoles. C’est une étape bienvenue », a déclaré Tomar.

Tomar a dit qu’il était peiné que le gouvernement n’ait pas pu expliquer les avantages des lois agricoles aux agriculteurs. « Le Premier ministre Narendra Modi avait présenté les 3 projets de loi qui ont été adoptés par le Parlement. Ils auraient profité aux agriculteurs. Derrière cela se trouvaient les intentions claires du Premier ministre Modi d’apporter des changements révolutionnaires dans la vie des agriculteurs. Mais je suis peiné que nous n’ayons pas expliqué les avantages à certains agriculteurs de la nation », a déclaré Tomar.

Le ministre de l’Agriculture a déclaré que la nation est témoin du fait que depuis que le Premier ministre Modi a pris les rênes, son gouvernement s’est engagé en faveur du bien-être des agriculteurs et du secteur agricole. En conséquence, vous auriez vu qu’au cours des 7 dernières années, de nombreux nouveaux programmes bénéficiant au secteur agricole ont été lancés », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Agriculture a également ajouté que, comme l’a dit le Premier ministre, un comité sera formé sur les questions d’agriculture à budget zéro, de MSP et de diversification des cultures. « Le comité comptera parmi ses membres le Centre, les gouvernements des États, les agriculteurs, les scientifiques et les économistes. Il soumettra un rapport sur l’efficacité et la transparence de la MSP et sur d’autres questions », a déclaré Tomar.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé aujourd’hui l’abrogation des trois nouvelles lois agricoles au cours de la session d’hiver du Parlement, acceptant ainsi les demandes de centaines de milliers d’agriculteurs qui protestent depuis novembre de l’année dernière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.