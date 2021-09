Le Premier ministre Modi dit une immense fierté pour chaque membre du BJP alors que le parti obtient le premier siège Rajya Sabha de Pondichéry

in

Le Premier ministre Narendra Modi. (Photo d’archive : IE)

Le BJP ayant obtenu son premier membre Rajya Sabha de Pondichéry, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré mardi qu’il s’agissait d’une immense fierté pour chaque membre du parti.

Il a également félicité les ministres de l’Union Sarbananda Sonowal et L Murugan pour leur élection au Rajya Sabha de l’Assam et du Madhya Pradesh respectivement.

Dans un tweet, Modi a déclaré: «C’est une immense fierté pour chaque BJP Karyakarta que notre parti ait son premier député Rajya Sabha de Puducherry à Shri S. Selvaganabathy Ji. La confiance que nous accordent les habitants de Pondichéry est une leçon d’humilité. Nous continuerons à travailler pour le progrès de Pondichéry.

Il a ajouté : « Félicitations à mes collègues ministériels, Shri @sarbanandsonwal Ji et Shri @Murugan_MoS Ji pour leur élection au Rajya Sabha de l’Assam et du Madhya Pradesh respectivement. Je suis convaincu qu’ils enrichiront les débats parlementaires et feront avancer notre programme d’intérêt public ». L’alliance AINRC-BJP est au pouvoir sur le territoire syndical de Pondichéry.

