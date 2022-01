Le Premier ministre Modi donne au président Kovind un « compte rendu de première main » sur la violation de la sécurité lors de sa visite au Pendjab

L’ancien Premier ministre indien HD Devegowda a déclaré que l’incident était regrettable.

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré aujourd’hui le président Ram Nath Kovind à Rahstrapati Bhawan et l’a informé de la violation de la sécurité survenue hier lors de sa visite à Ferozpur, au Pendjab. Dans un tweet, le secrétariat du président a déclaré que le président Kovind avait reçu un « compte rendu de première main » de la faille de sécurité du Premier ministre lui-même.

« Le président Ram Nath Kovind a rencontré le Premier ministre Modi au Rashtrapati Bhavan aujourd’hui et a reçu de lui un récit de première main de la violation de la sécurité dans son convoi au Pendjab hier. Le président a fait part de ses inquiétudes quant à cette grave erreur.

Le Premier ministre Modi a également partagé les photos de sa rencontre avec le président Kovind sur son compte Twitter et a remercié le président pour son inquiétude. « Appelé Rashtrapati Ji. Merci à lui pour sa sollicitude. Reconnaissant pour ses bons voeux, qui sont toujours une source de force », a déclaré Modi.

Les dirigeants de presque tous les partis politiques ont exprimé leur inquiétude face au manque de sécurité. L’ancien Premier ministre indien HD Devegowda a déclaré que l’incident était regrettable. « Il est très regrettable qu’il y ait une controverse sur la sécurité du Premier ministre. À aucun moment, nous ne devons faire preuve de complaisance lorsqu’il s’agit de protéger le plus haut bureau exécutif de l’Inde. Nous devons apprendre du passé », a-t-il déclaré.

Plus tôt, le vice-président M Venkaiah Naidu s’est entretenu avec Modi et a exprimé sa profonde inquiétude face à l’incident. Naidu a également exprimé l’espoir que des mesures strictes seront prises pour respecter scrupuleusement le protocole de sécurité établi et garantir qu’une telle situation ne se reproduira pas à l’avenir, a déclaré le bureau du vice-président sur Twitter.

Dans un « manquement majeur en matière de sécurité », le convoi du Premier ministre a été bloqué sur un pont aérien pendant environ 15 à 20 minutes en raison d’un blocus par des manifestants à Ferozepur hier. Certains manifestants sont même arrivés à proximité de son convoi. Il est revenu du Pendjab, lié au scrutin, sans assister à aucun événement, y compris un rassemblement.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a nié tout manquement à la sécurité ou tout motif politique derrière cela et a déclaré que son gouvernement était prêt à ouvrir une enquête. Le gouvernement du Pendjab a constitué aujourd’hui un comité de haut niveau de deux membres pour mener une enquête approfondie sur les défaillances lors de la visite de Modi à Ferozepur, a déclaré un porte-parole officiel.

