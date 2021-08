Le Premier ministre Modi enfile saafa au safran pour son discours du jour de l’indépendance de 2021 au Fort Rouge

in

Le Premier ministre Narendra Modi a déployé le drapeau national à l’occasion du 75e jour de l’indépendance aujourd’hui, dimanche. Comme toutes les années, le choix vestimentaire de PM Modi est quelque chose qui ne passe jamais inaperçu. Les gens aiment savoir quelle est la tenue générale de Modi et une attention particulière va à ses turbans/safas qu’il portait depuis 2014, depuis son arrivée au pouvoir. Cette année, le Premier ministre Modi a été vu arborant un safa/turban safran avec une longue traînée et des motifs rouges alors qu’il prononçait son huitième discours du jour de l’indépendance du Fort Rouge.

PM Modi a enfilé un Kurta blanc traditionnel avec une veste Nehru grise, communément appelée «veste Modi» avec une étole élégante. Dans les premières années, Modi a gardé les choses simples en portant une kurta traditionnelle sans veste Modi.

Le Premier ministre Modi a rendu hommage au Mahatma Gandhi à Rajghat aujourd’hui avant de s’adresser à la nation au Fort Rouge, à Delhi. Il a également fait l’éloge des personnes qui ont contribué à la lutte pour la liberté de l’Inde. Il a également remercié les guerriers COVID qui se sont battus contre le covid sans crainte.

