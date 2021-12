Le Premier ministre Modi rappelle la bravoure, le sacrifice des combattants de la liberté bangladais et les forces indiennes sur Vijay Diwas

Le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage jeudi à la vaillance et aux sacrifices des combattants de la liberté bangladais et des forces armées indiennes à l’occasion du 50e anniversaire de Vijay Diwas, qui commémore la victoire de l’Inde sur le Pakistan lors de la guerre de 1971. Le Bangladesh, qui faisait alors partie du Pakistan, est devenu un pays indépendant après la guerre. Modi a tweeté : « Le 50 […]

Le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage jeudi à la vaillance et aux sacrifices des combattants de la liberté bangladais et des forces armées indiennes à l’occasion du 50e anniversaire de Vijay Diwas, qui commémore la victoire de l’Inde sur le Pakistan lors de la guerre de 1971.

Le Bangladesh, qui faisait alors partie du Pakistan, est devenu un pays indépendant après la guerre.

Modi a tweeté : « Le 50e Vijay Diwas, je me souviens du grand courage et du grand sacrifice des Muktijoddhas, des Biranganas et des braves des forces armées indiennes. Ensemble, nous avons combattu et vaincu les forces oppressives. La présence de Rashtrapati Ji à Dhaka est d’une importance particulière pour chaque Indien.

Le président Ram Nath Kovind est à Dhaka pour une première visite d’État de trois jours au cours de laquelle il s’entretiendra avec son homologue et assistera aux célébrations du jubilé d’or de l’indépendance du Bangladesh du Pakistan en 1971.

