Le Premier ministre Modi se rend au Bangladesh pour célébrer «l’âge d’or» de l’amitié; Teesta Waters, Indo-Pacific et autres questions à l’ordre du jour

Après le COVID-19, le Premier ministre Narendra Modi part pour une visite de deux jours à Dhaka (26-27 mars 2021). Il s’agit de sa première visite à l’étranger après le verrouillage mondial de la pandémie. Selon le secrétaire aux Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla, «le Premier ministre Modi s’entretiendra avec le Premier ministre Sheikh Hasina et parcourra le Bangladesh.» Plusieurs accords et mémorandums d’accord entre les deux pays devraient être signés. « Nous sommes toujours en train de raffermir les accords, à signer lors de la visite », a déclaré le ministre des Affaires étrangères aux médias.

Outre le Premier ministre Modi, d’autres chefs d’État et de gouvernement du Népal, du Sri Lanka, du Bhoutan et des Maldives seront parmi les invités étrangers à se joindre au Bangladesh dans ses célébrations des 50 ans de l’indépendance du pays et du centenaire de la naissance de son fondateur « Bangabandhu » Sheikh Mujibur Rahman.

Lieux que PM Modi visitera

Pour rendre hommage aux martyrs au Mémorial national de Savar.

Pour rendre hommage au père fondateur du Bangladesh au musée Bangabandhu à Dhanmondi 32.

Deux temples hindous situés à l’extérieur de Dhaka – un à Gopalganj et dans le sud-ouest de Satkhira. Ce sont des temples où la communauté hindoue de Matua va adorer.

Partage de l’eau Teesta

En réponse à une question médiatique, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’engagement de l’Inde à conclure l’Accord de Teesta. Selon lui, «C’est une question importante et sera discutée. Nous sommes intéressés par la conclusion de l’accord de Teesta. Il y a un grand nombre de rivières et Teesta n’est que l’une d’entre elles. »

Récemment, les deux pays lors de la réunion au niveau des secrétariats des ressources en eau se sont rencontrés et ont convenu d’élargir la coopération sur les questions relatives aux ressources en eau.

Qu’est-ce que le problème de l’eau Teesta?

Il y a 56 rivières qui coulent entre l’Inde et le Bangladesh. Et ce n’est pas seulement une question de débit d’eau. Les problèmes concernent les débits d’eau utilisés à des fins de boisson et d’irrigation. Et les deux pays s’efforcent de résoudre ce problème à l’amiable.

La rivière Teesta traverse le Sikkim avant d’entrer dans le Bengale occidental. Et, ensuite, fusionne enfin avec le Brahmapoutre en Assam puis le Jamuna au Bangladesh.

En décembre dernier, lors de leur sommet virtuel, le Premier ministre Hasina avait soulevé la question avec le Premier ministre Modi. Pourquoi? Parce qu’elle est devenue une question controversée dans la politique intérieure de Dhaka et en Inde, l’eau est un sujet d’État et la question doit être résolue après des discussions avec le gouvernement de l’État avant que la question puisse être résolue.

Lire: L’Inde et le Bangladesh signent 7 accords; La connectivité et la coopération énergétique en tête de liste

Bangladesh et BRI

«Le Bangladesh reste le« plus proche voisin »de l’Inde. Les liens le pays est entré dans une «ère d’or» », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Il répondait à une question sur le Bangladesh faisant partie de l’initiative chinoise Belt and Road. Et, aussi le fait que Dhaka souhaite faire partie de l’initiative Indo-Pacifique.

Connectivité améliorée avec le Bangladesh

L’Inde envisage de placer le Bangladesh sous l’égide de la coopération indo-pacifique et, à cette fin, s’est concentrée sur l’amélioration de la connectivité avec le Bangladesh.

Lire: Le voisinage d’abord: l’Inde et le Bangladesh vont opérationnaliser les routes 9 et 10, une meilleure connectivité pour renforcer le commerce

Récemment, le Premier ministre Modi et le Premier ministre du Bangladesh Sheikh Hasina ont pratiquement inauguré le «Maitri Setu». Cela aidera à relier le nord-est enclavé pour obtenir un accès facile au port de Chittagong du Bangladesh.

Comme indiqué précédemment, ce pont de 1,9 km, construit sur la rivière Feni, reliera Tripura au Bangladesh. Et, côté indien, ce pont sera relié à un poste de contrôle intégré à la frontière terrestre entre Sabroom en Inde et Ramgarh au Bangladesh.

Parmi les autres projets de connectivité qui figurent en bonne place sur la liste des priorités, citons les routes du réseau routier asiatique (AH-1 et 2). Cela reliera les deux pays aux points Petrapole-Benapole, Fulbari-Bangladeshabandha et Dawki-Tamabil. Et, la liaison ferroviaire entre Akhaura (Bangladesh) et Agartala (Inde).

