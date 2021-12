Le Premier ministre Modi s’entretient au sommet avec le président russe Poutine

Le président russe Vladimir Poutine en réunion avec le Premier ministre Narendra Modi (à droite) à Delhi. (Photo : ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi et le président Vladimir Poutine ont tenu lundi le 21e sommet Inde-Russie, couvrant un éventail de domaines dans le but de renforcer davantage le partenariat stratégique spécial et privilégié entre les deux pays.

Dans ses premiers commentaires, Modi a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans le rythme des relations entre l’Inde et la Russie malgré la pandémie de COVID-19.

Modi a déclaré que le partenariat stratégique spécial et privilégié entre les deux parties se renforçait et que les deux parties restaient en contact sur la situation en Afghanistan et d’autres questions.

Au cours des dernières décennies, le monde a été témoin de nombreux changements fondamentaux et de différents types d’équations et de variables géopolitiques, mais l’amitié de l’Inde et de la Russie est restée constante, a déclaré Modi.

« Votre visite en Inde est le reflet de votre engagement à nouer des liens avec l’Inde », a déclaré le Premier ministre.

Les pourparlers au sommet ont eu lieu quelques heures après que les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays eurent tenu leur premier dialogue « 2+2 » dans le but d’élargir le champ des discussions sur des questions d’importance stratégique.

Poutine s’est envolé pour l’Inde lors d’une courte visite pour le sommet.

La journée a commencé par les entretiens du ministre de la Défense Rajnath Singh avec son homologue russe Sergey Shoygu dans le cadre de la Commission intergouvernementale indo-russe sur la coopération militaro-technique.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar s’est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Ensuite, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux parties ont tenu le dialogue « 2+2 ».

Lavrov et Shoygu sont arrivés ici tard dimanche soir.

À la fin des pourparlers entre les ministres de la Défense, les deux parties ont signé un accord pour la production conjointe de plus de six lakhs de fusils d’assaut AK-203 dans une usine de fabrication à Amethi, dans l’Uttar Pradesh, en plus de confirmer un autre pacte de coopération militaire pour 10 ans.

Les fusils seront fabriqués pour les forces armées indiennes à un coût d’environ Rs 5 000 crore.

Les accords ont été signés lors de la 20e réunion de la Commission intergouvernementale indo-russe sur la coopération militaire et militaro-technique (IRIGC-M&MTC).

