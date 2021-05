Le Premier ministre Modi tient un sommet virtuel avec son homologue britannique Johnson; Le Premier ministre britannique annonce 1 milliard de livres sterling d’échanges et d’investissements

Un élément important de l’ETP est le milliard de livres sterling de nouveaux échanges et investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde, y compris dans des secteurs vitaux et en croissance tels que la santé et la technologie, qui fixe l’ambition de doubler la valeur du commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde d’ici 2030.

L’Inde et le Royaume-Uni ont dévoilé mardi une ambitieuse “ feuille de route globale 2030 ” sur 10 ans pour approfondir et élargir encore les relations bilatérales entre les deux pays lors d’un sommet virtuel entre le Premier ministre Narendra Modi et son homologue britannique Boris Johnson. La feuille de route envisage un nouveau partenariat commercial renforcé pour relancer le commerce, les investissements et la collaboration technologique, ouvrant la voie à un futur accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Dans le but de stimuler le commerce et les investissements bilatéraux et de libérer le potentiel de relation des secteurs privés des deux pays, l’Inde et le Royaume-Uni ont lancé un partenariat commercial renforcé (ETP) pour ouvrir la voie à la négociation d’un accord de libre-échange global.

L’Inde et le Royaume-Uni s’emploieront à finaliser la phase de pré-négociation de l’ALE d’ici la fin de 2021. Cela résoudra les problèmes d’accès au marché, stimulera les exportations et renforcera le partenariat commercial dans un large éventail de domaines. L’Inde et la Grande-Bretagne entameraient des négociations «à l’automne», à la suite de l’annonce d’un accord préliminaire de «partenariat commercial renforcé».

Un élément important de l’ETP est le milliard de livres sterling de nouveaux échanges et investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde, y compris dans des secteurs vitaux et en croissance tels que la santé et la technologie, qui fixe l’ambition de doubler la valeur du commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde d’ici 2030.

Selon la feuille de route, l’Inde et le Royaume-Uni s’emploieront à éliminer les obstacles au commerce grâce à un ensemble équilibré et bénéfique d’accès au marché dans le cadre de l’ETP, notamment sur l’agriculture, les soins de santé, l’éducation, les soins de santé et la sécurité sociale.

Dans le même temps, il sera possible de poursuivre la coopération dans le cadre du Groupe de travail conjoint sur le commerce en vue de réduire / supprimer les obstacles à l’accès au marché auxquels sont confrontées les entreprises indiennes au Royaume-Uni et les entreprises britanniques en Inde.

La feuille de route promet la conclusion rapide d’un nouveau et actualisé «MoU pour la facilité de faire des affaires» entre le Royaume-Uni et l’Inde, à travers lequel les deux pays partageront leurs expériences en matière de réforme de la réglementation, d’administration fiscale, de facilitation des échanges et de normes. Dans le cadre de l’ETP, les entreprises britanniques seront encouragées à investir dans le secteur manufacturier indien en profitant du programme d’incitation lié à la production, notamment dans l’électronique, les équipements de télécommunication, la fabrication automobile et pharmaceutique. Les entreprises indiennes seraient encouragées à lever des financements sur le marché londonien, notamment par le biais de cotations et d’émissions d’obligations, en s’appuyant sur le succès du marché obligataire masala.

Il y a également un accord pour mettre en œuvre le nouveau dialogue annuel Inde-Royaume-Uni sur les marchés financiers afin de partager l’expertise, les expériences et d’approfondir la collaboration entre nos secteurs financiers d’ici juillet 2021 et d’approfondir la coopération sur les infrastructures grâce au nouveau partenariat Royaume-Uni-Inde sur le financement et la politique des infrastructures, soutenir les plans ambitieux de l’Inde pour fournir une infrastructure inclusive, résiliente et durable dans le cadre du pipeline d’infrastructure nationale.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.