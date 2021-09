Le Premier ministre Narendra Modi pose la première pierre de l’Université Raja Mahendra Pratap Singh à Aligarh ; lance la campagne électorale UP 2022

Le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement à double moteur de l’Uttar Pradesh est en train de devenir un exemple à imiter pour les autres.

À seulement six mois des élections de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le Premier ministre Narendra Modi a lancé aujourd’hui la campagne électorale du BJP depuis Aligarh en posant la première pierre de l’Université Raja Mahendra Pratap Singh. L’université sera créée en la mémoire et en l’honneur de Raja Mahendra Pratap Singh, le grand combattant de la liberté, réformateur social et pédagogue. L’université s’étendra sur une superficie de 92 acres dans le village de Lodha et le village de Musepur Kareem Jarouli de Kol tehsil à Aligarh et fournira des affiliations à 395 collèges du district.

Le PM Modi accapare indirectement l’opposition

S’adressant à l’événement, le Premier ministre Modi a déclaré que les gens peuvent apprendre l’esprit indomptable et la vitalité pour réaliser leurs rêves à tout prix de la vie de Raja Mahendra Pratap Singh. Il a déclaré que Raja Mahendra Pratap Singh voulait l’indépendance de l’Inde et a consacré chaque instant de sa vie à la cause.

Le Premier ministre Modi a également déclaré que l’Inde du 21e siècle corrige les erreurs du 20e siècle. « Il y avait beaucoup de grandes personnalités qui ont tout sacrifié pour notre mouvement de liberté. Mais c’était le malheur du pays qu’après l’indépendance, les prochaines générations du pays n’aient pas été initiées à l’austérité de ces héros et héroïnes nationaux. De nombreuses générations du pays ont été privées de la connaissance de leurs histoires. Aujourd’hui, l’Inde du 21e siècle corrige ces erreurs du 20e siècle », a déclaré le Premier ministre Modi en hindi.

Cette université deviendra non seulement un centre majeur d’éducation moderne, mais deviendra également un centre d’études liées à la défense, de technologie liée à la fabrication de défense et de développement de la main-d’œuvre : PM @narendramodi pic.twitter.com/zfKmNGPhFs – PIB Inde (@PIB_India) 14 septembre 2021

«Aujourd'hui, l'Uttar Pradesh devient un endroit très attrayant pour tous les petits et grands investisseurs du pays et du monde. Cela se produit lorsque l'environnement nécessaire à l'investissement est créé, les installations nécessaires sont disponibles. Aujourd'hui, l'Uttar Pradesh est en train de devenir un excellent exemple du double profit d'un gouvernement à double moteur », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a également fait l’éloge du gouvernement de Yogi Adityanath et a rappelé aux gens l’état des escroqueries présumées dans l’Uttar Pradesh et comment « la gouvernance a été remise aux corrompus ». Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement de Yogi Adityanath travaillait pour le développement d’UP avec la plus grande honnêteté.

« Il fut un temps où l’administration était dirigée arbitrairement par des hommes de main et la mafia. Mais maintenant, les extorqueurs, ceux qui dirigent le raj mafieux sont derrière les barreaux », a déclaré le Premier ministre Modi.

Contrer l’impact des protestations des agriculteurs

Courtisant les agriculteurs pour contrer l’impact des protestations prolongées des agriculteurs, le Premier ministre Modi a déclaré que le Centre travaillait en permanence pour autonomiser les petits agriculteurs. “Une fois et demie le MSP, l’extension de la carte de crédit Kisan, l’amélioration du régime d’assurance, l’octroi d’une pension de 3 000 roupies, de nombreuses décisions de ce type renforcent le pouvoir des petits agriculteurs”, a-t-il affirmé.

Nom Gamble pour séduire les électeurs de Jat

La décision du gouvernement de Yogi Adityanath de créer l’université après le célèbre personnage de Jat est politiquement considérée comme faisant partie de la tentative du BJP au pouvoir de gagner la communauté avant les élections cruciales de l’assemblée de l’État au début de l’année prochaine.

Lors de son allocution, le Premier ministre Modi s’est également souvenu de l’ancien CM Kalyan Singh décédé le mois dernier. Le Premier ministre Modi a déclaré que s’il avait été en vie, il aurait été très heureux de voir la nouvelle identité d’Aligarh créée par le secteur de la Défense et l’Université Raja Mahendra Pratap Singh.

