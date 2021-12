Le Premier ministre Narendra Modi s’adresse à la nation et annonce la vaccination des enfants de 15 à 18 ans

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé samedi que l’Inde commencerait bientôt la vaccination des enfants âgés de 15 à 18 ans à partir du 3 janvier 2022.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé samedi que l’Inde commencerait bientôt la vaccination des enfants âgés de 15 à 18 ans à partir du 3 janvier 2022. Le Premier ministre a également exhorté la population à ne pas paniquer et à faire preuve de prudence tout en célébrant alors que les cas de coronavirus augmentent en le pays en raison d’une variante hautement infectieuse, Omicron.

