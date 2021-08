Le Premier ministre pakistanais salue la victoire des talibans et déclare qu’adopter la culture occidentale est « pire que l’esclavage » | Monde | Nouvelles

in

Imran Khan a même affirmé que les tentatives du pays d’adopter la culture occidentale au cours des 20 années où la coalition dirigée par les États-Unis était là étaient « pires que l’esclavage réel ». Le chef de l’État nucléaire – qui partage une immense frontière poreuse avec l’Afghanistan – a pris la parole après que les militants islamistes ont pris le contrôle de vastes étendues du pays, y compris la capitale Kaboul.

Au cours du week-end, des combattants talibans ont pris d’assaut la ville et son palais présidentiel, provoquant le chaos alors que des milliers d’Afghans tentaient de fuir.

Ignorant totalement la barbarie bien documentée du groupe, M. Khan a déclaré: “Lorsque vous adoptez la culture de quelqu’un, vous la croyez supérieure et vous finissez par en devenir l’esclave.”

Il a ajouté: «Vous prenez le contrôle de l’autre culture et devenez psychologiquement soumis.

« Quand cela se produit, rappelez-vous que c’est pire que l’esclavage réel. Il est plus difficile de se débarrasser des chaînes de l’asservissement culturel.

LIRE LA SUITE: La page Web vantant l’accord de paix de Donald Trump avec les talibans disparaît du site

“Pour mémoire, les présumés” esclavagistes ” (Amérique) ont donné au Pakistan plus de 5 milliards de dollars (3,6 milliards de livres sterling) d’aide civile et plus de 1 milliard de dollars (730 millions de livres sterling) d’aide humanitaire d’urgence depuis 2019.”

Pendant ce temps, un troisième a écrit : “(M. Khan) dit que les Afghans ont brisé les” chaînes de l’esclavage “.

« Il cite les écoles anglophones à Kaboul comme des signes d’« esclavage mental ».

“Je suppose qu’Imran détestait l’anglais lorsqu’il étudiait à la Cathedral School, Lahore & Royal Grammar School (et à) Worcester en Angleterre!”

Son explosion est survenue peu de temps avant que Boris Johnson ne parle à M. Khan de la situation actuelle en Afghanistan.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre a souligné son engagement à travailler avec des partenaires internationaux pour éviter une catastrophe humanitaire en Afghanistan et dans la région au sens large.

« Le Premier ministre a souligné que toute reconnaissance du nouveau gouvernement en Afghanistan doit se faire sur une base internationale et non unilatérale.

« Il a déclaré que la légitimité de tout futur gouvernement taliban sera subordonnée au respect des normes internationalement convenues en matière de droits de l’homme et d’inclusivité.

“Le Premier ministre et le Premier ministre Khan ont convenu que leurs gouvernements resteraient en contact étroit dans les prochains jours sur l’évolution de la situation.”