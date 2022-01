Le Premier ministre soudanais annonce sa démission dans une impasse politique

Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a annoncé dimanche sa démission dans un contexte d’impasse politique et de manifestations généralisées en faveur de la démocratie à la suite d’un coup d’État militaire qui a fait dérailler la fragile transition du pays vers un régime démocratique.

Hamdok, un ancien responsable de l’ONU considéré comme le visage civil du gouvernement de transition soudanais, avait été réintégré dans ses fonctions de Premier ministre en novembre dans le cadre d’un accord avec l’armée à la suite du coup d’État d’octobre. À cette époque, il n’avait pas nommé de cabinet et sa démission plonge le Soudan dans l’incertitude politique au milieu de défis sécuritaires et économiques difficiles.

Dans une allocution nationale télévisée dimanche, Hamdok a appelé à un dialogue pour s’entendre sur une « charte nationale » et pour « dessiner une feuille de route » pour achever la transition vers la démocratie conformément au document constitutionnel de 2019 régissant la période de transition.

« J’ai décidé de rendre la responsabilité et de déclarer ma démission en tant que Premier ministre », a-t-il déclaré, ajoutant que sa démission permettrait à une autre personne de diriger la nation et d’achever sa transition vers un « pays civil et démocratique ». Il n’a pas nommé de successeur.

DOSSIER – Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok s’exprime lors d’une session du sommet pour soutenir le Soudan, au Grand Palais Ephémère à Paris le 17 mai 2021. ((AP Photo/Christophe Ena, Pool, File))

Le Premier ministre a déclaré que ses efforts pour combler le fossé grandissant et régler les différends entre les forces politiques avaient échoué.

Il a averti que l’impasse politique en cours depuis la prise de contrôle militaire pourrait devenir une crise à part entière et endommager l’économie déjà malmenée du pays.

« J’ai essayé autant que possible d’empêcher notre pays de sombrer dans une catastrophe. Aujourd’hui, notre pays traverse un tournant dangereux qui pourrait menacer sa survie à moins qu’il ne soit rectifié de toute urgence », a-t-il déclaré.

Le coup d’État d’octobre avait bouleversé les plans du Soudan pour passer à la démocratie après qu’un soulèvement populaire a forcé l’armée à renverser l’autocrate de longue date Omar al-Bashir et son gouvernement islamiste en avril 2019.

Quatre mois après l’éviction d’al-Bashir, les généraux et les manifestants sont parvenus à un accord de partage du pouvoir pour gouverner le pays par le biais d’élections en 2023. Cependant, les liens entre les militaires et les civils ont été effilochés par la prise de contrôle militaire qui a menacé de ramener le Soudan à l’isolement international. .

La démission de Hamdok intervient au milieu d’une forte répression sécuritaire contre les manifestants dénonçant non seulement la prise de contrôle, mais l’accord ultérieur qui l’a réintégré et mis à l’écart le mouvement pro-démocratie. Il a été remis au pouvoir en novembre au milieu de la pression internationale dans le cadre d’un accord qui appelle à un cabinet technocratique indépendant sous surveillance militaire dirigée par lui.

« J’ai eu l’honneur de servir mon pays pendant plus de deux ans. Et pendant sa période, j’ai parfois bien fait, et j’ai parfois échoué », a déclaré Hamdok.

Les Forces pour la Déclaration de la Liberté et du Changement, un groupe de coordination de partis politiques soudanais et d’organisations pro-démocratie, ont rejeté l’accord de novembre et restent déterminés à mettre fin au régime militaire. L’alliance a accusé Hamdok de laisser l’armée dominer le gouvernement et a continué d’organiser des manifestations de rue contre le coup d’État qui ont été fortement réprimées.

Au cours des deux dernières semaines, il y avait de plus en plus de spéculations selon lesquelles il démissionnerait. Les efforts nationaux et internationaux n’ont pas réussi à le convaincre de rester en poste.

Des gens scandent des slogans lors d’une manifestation pour dénoncer le coup d’État militaire d’octobre, à Khartoum, au Soudan, le dimanche 2 janvier 2022. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré dimanche des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants alors que des milliers de personnes se sont rassemblées contre le régime militaire, ont déclaré des médecins. (AP Photo/Marwan Ali) ((AP Photo/Marwan Ali))

Le département d’État américain a exhorté sur Twitter les dirigeants soudanais à « mettre de côté les divergences, trouver un consensus et assurer le maintien d’un régime civil » après la démission de Hamdok.

Il a également appelé à la nomination du prochain Premier ministre et du prochain Cabinet « conformément à la déclaration constitutionnelle (2019) pour atteindre les objectifs de liberté, de paix et de justice du peuple ».

« Il est temps de déployer un médiateur international capable de faire le travail dont Hamdok était incapable de trouver un compromis politique entre l’armée, la rue et le FFC, de réécrire une feuille de route pour aller de l’avant », a déclaré Cameron Hudson, un ancien américain. Fonctionnaire du Département d’État et expert du Soudan au Centre Afrique du Conseil de l’Atlantique

Quelques heures avant le discours de démission de Hamdok, les forces de sécurité soudanaises ont violemment dispersé des manifestants pro-démocratie, tuant au moins trois personnes, selon le Comité des médecins du Soudan, qui fait partie du mouvement pro-démocratie. Le groupe a déclaré que des dizaines de manifestants avaient été blessés.

Les manifestations ont eu lieu malgré le renforcement de la sécurité et le blocage des ponts et des routes à Khartoum et Omdurman. Les connexions Internet ont également été interrompues avant les manifestations, selon le groupe de défense des droits NetBlocs. Les autorités ont utilisé de telles tactiques à plusieurs reprises depuis le coup d’État du 25 octobre.

Des gens scandent des slogans lors d’une manifestation pour dénoncer le coup d’État militaire d’octobre 2021, à Khartoum, au Soudan, le dimanche 2 janvier 2022. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré dimanche des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants alors que des milliers de personnes se sont rassemblées contre le régime militaire, ont déclaré des médecins. (AP Photo/Marwan Ali) ((AP Photo/Marwan Ali))

Les décès de dimanche ont porté le nombre de morts parmi les manifestants depuis le coup d’État à au moins 57, selon le groupe médical. Des centaines de personnes ont également été blessées.

Des allégations de violences sexuelles ont fait surface le mois dernier, notamment des viols et des viols collectifs par les forces de sécurité contre des manifestantes, selon les Nations Unies.

Le conseil souverain au pouvoir s’est engagé à enquêter sur les violences contre les manifestants.

Samedi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté les forces de sécurité à « cesser immédiatement de recourir à la force meurtrière contre les manifestants » et à demander des comptes aux responsables des violences.

« Nous ne voulons pas retourner dans le passé et sommes prêts à répondre à ceux qui cherchent à bloquer les aspirations du peuple soudanais à un gouvernement démocratique dirigé par des civils », a-t-il ajouté.