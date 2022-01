Le Premier ministre soudanais annonce sa démission dans une impasse politique

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche sa démission au milieu d’une impasse politique et de manifestations généralisées en faveur de la démocratie à la suite d’un coup d’État militaire qui a fait dérailler la transition fragile du pays vers un régime démocratique.

Hamdok, un ancien responsable de l’ONU considéré comme le visage civil du gouvernement de transition soudanais, avait été réintégré dans ses fonctions de Premier ministre en novembre dans le cadre d’un accord avec l’armée à la suite du coup d’État d’octobre. A cette époque, il n’avait pas réussi à nommer un cabinet et sa démission plonge le Soudan dans l’incertitude politique.

Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok s’exprime lors d’une session du sommet pour soutenir le Soudan, au Grand Palais Ephémère à Paris le 17 mai 2021. Le dimanche 2 janvier 2021, Hamdok a annoncé sa démission dans un contexte d’impasse politique et de pro-démocratie généralisée protestations à la suite d’un coup d’État militaire qui a fait dérailler la fragile transition du pays vers un régime démocratique. (AP Photo/Christophe Ena, Piscine, Dossier)

Dans une allocution nationale télévisée dimanche, Hamdok a appelé à un dialogue pour s’entendre sur une « charte nationale » et pour « dessiner une feuille de route » pour achever la transition vers la démocratie.

« J’ai décidé de rendre la responsabilité et de déclarer ma démission en tant que Premier ministre », a-t-il déclaré, ajoutant que sa démission permettrait à une autre personne de diriger la nation et d’achever sa transition vers un « pays civil et démocratique ».

Le Premier ministre a averti que l’impasse politique persistante depuis la prise de contrôle militaire pourrait devenir une crise à part entière et endommager l’économie déjà malmenée du pays.

Le coup d’État d’octobre a bouleversé les plans du Soudan pour passer à la démocratie après qu’un soulèvement populaire a forcé l’armée à renverser un autocrate de longue date Omar el-Béchir et son gouvernement islamiste en avril 2019.

La démission de Hamdok intervient au milieu d’une forte répression sécuritaire contre les manifestants dénonçant la prise de contrôle par l’armée et d’un accord ultérieur qui l’a réintégré et mis à l’écart le mouvement pro-démocratie. Il a été réintégré en novembre sous la pression internationale dans le cadre d’un accord qui appelle à un cabinet technocratique indépendant sous surveillance militaire dirigée par lui.

Dimanche, avant sa démission, les forces de sécurité soudanaises ont violemment dispersé des manifestants pro-démocratie, tuant au moins deux personnes.

Le Comité soudanais des médecins, qui fait partie du mouvement pro-démocratie, a déclaré qu’un des morts avait été frappé « violemment » à la tête alors qu’il participait à une marche de protestation à Khartoum. Le second a été touché à la poitrine dans la ville jumelle de Khartoum, Omdurman, a-t-il ajouté. Le groupe a déclaré que des dizaines de manifestants avaient été blessés.

Des gens scandent des slogans lors d’une manifestation pour dénoncer le coup d’État militaire d’octobre, à Khartoum, au Soudan, le dimanche 2 janvier 2022. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré dimanche des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants alors que des milliers de personnes se sont rassemblées contre le régime militaire, ont déclaré des médecins. (Photo AP/Marwan Ali)

Activiste Nazim Sirag les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants et les ont poursuivis dans les rues transversales de la capitale.

Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes, notamment à Port Soudan et à Nyala dans la région du Darfour.

Les manifestations ont eu lieu malgré le renforcement de la sécurité et le blocage des ponts et des routes à Khartoum et Omdurman. Les connexions Internet ont également été interrompues avant les manifestations, selon le groupe de défense des droits NetBlocs. Les autorités ont utilisé de telles tactiques à plusieurs reprises depuis le coup d’État du 25 octobre.

Les décès de dimanche ont porté le nombre de morts parmi les manifestants depuis le coup d’État à au moins 56, selon le groupe médical. Des centaines de personnes ont également été blessées.

Des allégations de violences sexuelles ont fait surface le mois dernier, notamment des viols et des viols collectifs par les forces de sécurité contre des manifestantes, selon les Nations Unies.

Le conseil souverain au pouvoir s’est engagé à enquêter sur les violences contre les manifestants.

Samedi, le secrétaire d’État américain Antoine Blinken a exhorté les forces de sécurité à « cesser immédiatement de recourir à la force meurtrière contre les manifestants » et à demander des comptes aux responsables de violences.

Il a également appelé les dirigeants soudanais à accélérer leurs efforts pour former un « cabinet crédible », un parlement intérimaire et des organes électoraux judiciaires qui prépareront les élections prévues dans le pays en 2023.

La direction tournante du conseil souverain désormais présidé par le général. Abdel-Fattah Burhan devrait être transféré à un civil comme cela était prévu avant le coup d’État, a déclaré Blinken.

« Nous ne voulons pas retourner dans le passé et sommes prêts à répondre à ceux qui cherchent à bloquer les aspirations du peuple soudanais à un gouvernement démocratique dirigé par des civils », a-t-il ajouté.

