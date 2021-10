Le Premier ministre thaïlandais met en garde les investisseurs qui se lancent dans la crypto alors que l’intérêt pour les actifs numériques monte en flèche – Réglementation Bitcoin News

Le Premier ministre thaïlandais a mis en garde les investisseurs qui se lancent dans les crypto-monnaies, notant qu’elles sont volatiles et hautement spéculatives. Récemment, l’intérêt pour les crypto-monnaies a grimpé en flèche alors que les jeunes investisseurs du pays ont découvert qu’ils pouvaient gagner de l’argent rapidement en investissant dans les crypto-monnaies.

Le Premier ministre thaïlandais met en garde contre les investissements cryptographiques

Ratchada Thanadirek, porte-parole adjointe du bureau du Premier ministre thaïlandais, a déclaré samedi que le Premier ministre Prayuth Chan-ocha s’inquiétait des personnes investissant dans les crypto-monnaies, en particulier les jeunes investisseurs.

Liens sponsorisés

L’avertissement est venu alors que le Premier ministre a appris que les Thaïlandais entrant sur le marché du travail ont afflué pour investir dans les crypto-monnaies en raison de leurs rendements spectaculaires sur une courte période de temps.

Cependant, le Premier ministre a exhorté les investisseurs à considérer les risques d’investir dans cette classe d’actifs. Il a noté que les crypto-monnaies n’ont pas de fondements fondamentaux et qu’elles sont hautement spéculatives et très volatiles.

Il a également demandé aux parents d’être prudents lors de l’ouverture de comptes de trading pour leurs enfants, soulignant que l’investissement par des mineurs doit être encadré de près.

En outre, le Premier ministre a exhorté les investisseurs à comprendre les risques d’investissement et à être en mesure d’accepter toutes les pertes. Ils devraient faire des recherches et examiner attentivement les investissements avant de prendre une décision. Plus important encore, ils ne doivent pas se laisser berner par le battage médiatique et doivent sélectionner un fournisseur de services agréé par la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays.

Ratchada a déclaré : « Le Premier ministre est heureux que la nouvelle génération soit intéressée à investir. Mais tous les investissements sont risqués. Elle a précisé :

Les jeunes de la nouvelle génération, y compris les parents, sont encouragés à étudier les données et à apprendre avant d’investir à chaque fois pour comprendre les caractéristiques de risque des investissements.

« Évaluez-vous si vous pouvez accepter les risques qui peuvent survenir, notamment en vérifiant que le fournisseur de services est légitime. Ne vous laissez pas berner par les publicités d’entreprises pour investir dans des actifs numériques », a-t-elle ajouté.

Actuellement, les données de la SEC thaïlandaise montrent qu’il existe 1,49 million de comptes de négociation d’actifs numériques, dont 311 000 sont des comptes actifs, avec une valeur de négociation quotidienne moyenne de 6,6 milliards de bahts (198 millions de dollars). Environ 3 % des commerçants sont des jeunes de moins de 20 ans et environ 47 % ont moins de 30 ans.

Parallèlement, le nombre d’entreprises de services d’investissement a également augmenté rapidement, dont certaines n’ont pas de licence pour opérer dans le pays. Le Premier ministre a en outre averti le public ainsi que les investisseurs en cryptographie d’être prudents lorsqu’ils utilisent des services sans licence car ils ne sont pas protégés par la loi.

Que pensez-vous de l’avertissement du Premier ministre thaïlandais ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, biens ou services mentionnés dans cet article.