Le premier morceau de Mel Tormé d’une chanson de torche intemporelle

“Born To Be Blue”, l’une des chansons de torche les plus classiques de l’immédiat après-guerre, a été créée le 4 juin 1946. C’est alors que le grand chanteur et écrivain Mel Tormé est allé en studio avec Sonny Burke et son orchestre pour enregistrer l’original de la chanson qu’il a co-écrit avec Robert Wells. Voici la version présentée sur l’album Finest Hour de Mel Tormé.

Tormé avait figuré sur un palmarès Billboard pour la première fois en octobre dernier avec “I Fall In Love Too Easy”. Mais même cela était le deuxième de sa carrière cinématographique en plein essor, qui l’avait vu faire ses débuts dans Frank SinatraLe premier film de , la comédie musicale Higher and Higher, en 1943. Encore seulement 20 ans au moment du nouvel enregistrement, Tormé n’a peut-être pas fait les charts de popularité du magazine avec “Born To Be Blue”. Mais il a fini par être considéré comme l’une de ses performances les plus sophistiquées et atmosphériques – et a inspiré des versions de couverture notables.

La chanson a connu une multitude de nouvelles versions dans la seconde moitié des années 1950, par des chanteuses telles que Helen Merrill, Dinah Shore et la chanteuse-actrice Jane Russell. Ella Fitzgerald a ajouté son interprétation, intitulée “(I Was) Born To Be Blue”, sur l’album Clap Hands, Here Comes Charlie! en 1961.

Ray Charles a mis le numéro sur son album Ingredients In A Recipe For Soul en 1963, l’année avant que Sammy Davis Jr ne le coupe. Chet Baker lui a donné son traitement inoubliable en 1964, dans le cadre du LP Baby Breeze. Plus tard, “Born To Be Blue” est devenu la chanson quasi-titre d’un album de Steve Miller cela vaut la peine d’être étudié, Born 2B Blue de 1988. D’autres interprétations sur cet ensemble comprenaient les lectures de Miller de “God Bless The Child” et “When Sunny Gets Blue”.

Une autre interprétation notable et surprenante de la mélodie intemporelle a été par Jack Bruce, qui l’a coupé au début de sa carrière solo après la dissolution de Crème. Il a suivi son premier album en son propre nom, Songs For A Tailor, avec un set de jazz typiquement non-conformiste entièrement instrumental en 1970, Things We Like. “Born To Be Blue” y figurait comme une vitrine pour le saxophoniste anglais Dick Heckstall-Smith.

