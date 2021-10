Le premier morceau de surfaces d’acteur post-prison de Lori Loughlin à Sneak Peak

Lori Loughlin est de retour devant la caméra depuis sa sortie de prison — travaillant sur un réseau dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler… jusqu’à maintenant !

L’ancienne star de « Full House » et chérie de Hallmark Channel joue dans sa première émission télévisée depuis le scandale des admissions à l’université … qui impliquait Lori et son mari, Mossimo Giannulli – les deux qui finalement a plaidé coupable et temps passé derrière les barreaux.

La poussière est principalement retombée sur ce front – et, donc, voici un premier aperçu du retour à la normale de Lori avec la prochaine série de vacances « Quand l’espoir appelle: un Noël à la campagne » … une première en deux parties qui sera diffusé sur le réseau GAC Family en décembre.

Cette série est un spin-off de l’ancienne émission Hallmark de Lori, « Quand appelle le cœur », et elle reprend son rôle de longue date d’Abigail Stanton. La différence maintenant … cette nouvelle émission n’est PAS sur Hallmark et a été reprise par GAC, qui ressemble beaucoup à THC dans le département de contenu.

Vous vous souviendrez … Lori a été abandonné par Hallmark sur les talons d’être inculpé dans le scandale d’admission à l’université en 2019 – et ils ont clairement indiqué qu’elle n’était pas la bienvenue.

Cela dit, il est bizarre qu’une émission liée à Hallmark ait obtenu le feu vert ailleurs … avec le personnage de Lori ramené et des gens faisant le lien avec Hallmark. Pourtant, techniquement, ce n’est pas diffusé sur leurs ondes – peut-être qu’ils pensent que leurs mains sont propres. 🤷🏽‍♂️

En tout cas… elle n’est pas la seule à avoir une seconde chance… Felicity Huffman, aussi, retourne au travail. Elle est sur le point de jouer dans une série comique sur nul autre que ABC.

Il semble qu’elle ait reconnu son crime tôt et qu’elle ait souvent eu un résultat légèrement différent en termes de carrière.