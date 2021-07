Le premier n°1 américain des Rolling Stones

Au début de l’été 1965, les pierres qui roulent avait visité le Billboard’s Hot 100 six fois, mais le Top 10 seulement deux fois. Ils ont fait cette note à la fin de l’année précédente avec “Time Is On My Side”, puis en mai avec “The Last Time”. Le 12 juin, les Stones ont atteint le palmarès américain avec « (Je ne peux pas obtenir de) satisfaction », un classique indéniable avec l’une des intros les plus célèbres de la musique rock. Il est devenu leur premier n°1 américain et le premier à figurer en tête des charts des deux côtés de l’Atlantique.

« Keith s’est réveillé au milieu de la nuit »

“Satisfaction” a un riff que Keith Richards célèbre dans une chambre de motel. Bill Wyman a rappelé plus tard : « Keith s’est réveillé au milieu de la nuit avec le riff dans sa tête et l’a enregistré sur bande. Dans la matinée, Mick a déclaré que les mots du riff étaient “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Lorsque le groupe a enregistré la chanson pour la première fois le 10 mai, dans leur maison spirituelle des Chess Studios à Chicago, le morceau comprenait un harmonica de Brian Jones. Keith se souvient : « Je n’ai pas beaucoup pensé à ‘Satisfaction’ lorsque nous l’avons enregistré pour la première fois. Nous avions un harmonica à l’époque, et c’était considéré comme une bonne face B ou peut-être un morceau LP.

Deux jours plus tard, aux RCA Studios à Hollywood, ils ont coupé la version que nous connaissons tous, et l’histoire du rock a été écrite. “Charlie a mis un tempo différent”, a déclaré Keith au NME en septembre 1965, “et avec l’ajout d’une fuzz-box sur ma guitare, qui supprime tous les aigus, nous avons obtenu un son très intéressant.”

Commencer un ‘Shindig’

Les Stones ont mimé la version Chess lors d’une apparition dans l’émission télévisée américaine Shindig le 20 mai. La sortie américaine du single a dûment suivi en juin, plus de deux mois avant sa sortie en 45 dans le pays d’origine des Stones.

“Satisfaction” est entré dans le classement Billboard au n ° 67, le plus élevé des 11 nouvelles entrées de la semaine. Il faisait partie d’un contingent qui comprenait également plus de talents britanniques tels que les Kinks avec “Set Me Free” et Wayne Fontana et les Mindbenders avec “It’s Just A Little Bit Too Late”. Les stations de radio ont diffusé le disque des Stones d’un océan à l’autre et bientôt il n’y avait plus moyen de l’arrêter. Il s’est hissé à la 26e place au cours de sa deuxième semaine, puis à la 4e et la 2e place. Le 45 n’a atteint la première place que lors de sa cinquième apparition dans le graphique du 10 juillet et est resté n ° 1 tout au long du mois.

Hors de leur tête

La chanson est devenue le hit n ° 1 de l’année pour d’innombrables stations de radio. Ils comprenaient WLS, Chicago; KXOK, Saint-Louis ; WXYZ, Détroit ; et, WABC, New York, où il était en avance sur Les Beatles’ “Aider!”. « Satisfaction » figurait sur l’édition américaine du nouvel album des Stones, Out Of Our Heads. Le LP l’a suivi jusqu’au n°1 mais différait de la version britannique, qui l’a omis. Après que Decca ait sorti le morceau en tant que single britannique en août, il est devenu n ° 1 le 11 septembre. Le morceau a remplacé « I Got You Babe » de Sonny & Cher au sommet, avec un règne de deux semaines.

La liste des pays dans lesquels la « Satisfaction » arrive en tête des charts se lit comme une leçon de géographie. Il a régné en Argentine, Australie, Autriche, Bermudes, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Malaisie , Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Pologne, Portugal, Afrique du Sud, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, États-Unis et Yougoslavie.

“Satisfaction” a continué à gagner la place qui lui revient à la fois dans les Temples de la renommée des Grammy et du Rock and Roll, et a atterri au n ° 2 sur la liste 2004 de Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Et si jamais une chanson continue de prouver son attrait éternel, elle est toujours jouée en direct à chaque concert des Stones.

Achetez ou diffusez « (I Can’t Get No) Satisfaction » sur le coffret Rolling Stones In Mono.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.